Embajada de EEUU reafirma apoyo al pueblo cubano en el Día de los Presidentes

La Embajada de Estados Unidos en La Habana aprovechó la conmemoración del Día de los Presidentes para subrayar su respaldo a “los valores de la libertad y la justicia para todos” y reiterar su apoyo al pueblo cubano.

La sede diplomática citó una de las frases más conocidas de Abraham Lincoln: “La libertad es la última y mejor esperanza de la tierra”, y afirmó que la celebración del feriado federal estadounidense es una ocasión para “honrar el liderazgo de los presidentes de Estados Unidos, del pasado y del presente”.

La embajada señaló que se sumó, “con el apoyo del archivo histórico de la Casa Blanca”, a las conmemoraciones organizadas por misiones diplomáticas estadounidenses en distintas partes del mundo.

“El Día de los Presidentes es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que han marcado la historia de Estados Unidos, como la libertad y la justicia para todos”, indicaron.

“Apoyamos al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad”, agregaron.

El tercer lunes de febrero se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, un feriado creado originalmente en 1885 para conmemorar el natalicio de George Washington y que, desde 1971, honra de manera general a todos los mandatarios del país. Washington, junto con Lincoln, es una de las figuras históricas asociadas al mes de febrero y al simbolismo de la fecha.

La embajada recordó además el papel histórico del primer presidente estadounidense en la fundación del país y en la adopción de la Constitución, así como su defensa de principios como la libertad religiosa.