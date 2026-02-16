Día de los Presidentes 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

El 16 de febrero se celebra el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Es un día para honrar a todos los presidentes estadounidenses, comenzando por George Washington, el primer presidente. Junto con Abraham Lincoln, otro gran presidente, Washington nació en febrero.

George Washington alcanzó una fama perdurable por liderar a los estadounidenses hacia la victoria en su larga guerra por la independencia de Gran Bretaña y jugó un papel decisivo en la adopción de la Constitución de los Estados Unidos y el establecimiento del gobierno estadounidense. Como primer presidente del país, dio un ejemplo de servicio desinteresado y paciencia en el uso del poder que se ganó la admiración del mundo.

El liderazgo de Washington, tanto en tiempos de paz como de guerra, estuvo marcado por su profunda fe religiosa y su tolerancia hacia las creencias de los demás. Cristiano devoto, creía que Dios era la fuente de la cual deriva la autoridad del gobierno legítimo y los derechos humanos.

Uno de los más importantes era el derecho a la libertad de religión.

En una carta a los bautistas de Virginia, que en su día fueron perseguidos por las autoridades coloniales, Washington escribió: "Nadie será más celoso que yo para establecer barreras eficaces contra todo tipo de persecución religiosa". Protestante, Washington nombró a católicos romanos en puestos importantes y se pronunció en contra del prejuicio anticatólico.

En una carta a una congregación judía de Rhode Island, afirmó que Estados Unidos no concede ninguna sanción a la intolerancia religiosa ni ninguna ayuda a la persecución. A los cuáqueros estadounidenses, escribió: "La libertad que disfrutan los habitantes de estos estados de adorar a Dios Todopoderoso conforme a sus conciencias, no solo es una de sus mayores bendiciones, sino también uno de sus derechos".

Para Washington, la tolerancia no estaba en conflicto con la fe. La verdadera fe, en su opinión, exigía respeto por los derechos fundamentales de los demás. En su discurso de despedida, instó a los estadounidenses a actuar siempre de acuerdo con sus creencias religiosas. "Observen la buena fe y la justicia hacia todas las naciones", dijo. "La religión y la moral exigen esta conducta".

En su proclamación de 2025, con motivo del cumpleaños de Washington, el presidente Donald Trump señaló: "Como primer jefe ejecutivo de nuestra nación, el presidente Washington fue un arquitecto clave de nuestro gobierno federal y del orden constitucional. Fue un unificador visionario, un férreo defensor de una política exterior de Estados Unidos Primero y un hombre de fe devota. Hasta el día de hoy, sigue vivo en nuestras almas como el patriota estadounidense original, el rostro de la Revolución Americana y un legendario titán de la libertad estadounidense".