Embajada de EEUU en Cuba sostiene encuentro con líderes evangélicos

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El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y otros funcionarios de La Embajada en La Habana se reunieron con líderes evangélicos en La Habana para abordar, entre otros temas, la compleja situación humanitaria que enfrenta el país, informó la embajada estadounidense en sus redes sociales.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Obispo Metodista y contó con la participación de miembros de la Alianza de Iglesias Evangélicas en Cuba. Según el post de la sede diplomática en X, la reunión fue calificada como “muy fructífera”.

Durante el diálogo se analizaron los desafíos que afectan a la población cubana y se destacó el papel que desempeñan las iglesias evangélicas en el apoyo a los “cubanos de a pie”, en medio de la actual crisis.

La reunión forma parte de los intercambios de Hammer con representantes de la sociedad civil independiente en la isla, que buscan visibilizar la realidad de los cubanos de a pie y reconocer los esfuerzos de distintos actores en la atención a las necesidades más urgentes de la población.