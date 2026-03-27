CIDH exige a Cuba atención médica urgente para Roilán Álvarez Rensoler

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor del activista y preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler, porque sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo.

La disposición de la CIDH se basa en una solicitud hecha por el Centro de Denuncias Defensa CD en la que afirma que Álvarez Rensoler, como miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), está vinculado a la oposición política y es, además, promotor de Cuba Decide.

“Esta decisión llega en un contexto alarmante. Estamos hablando de una persona que lleva más de 50 días en huelga de hambre, que ha sufrido un evento cardíaco grave y que, aun así, permanece bajo custodia estatal, incomunicado y sin garantías mínimas de atención médica”, indicó, en conversación con Martí Noticias, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD.

“La Comisión ha sido clara: existe un riesgo real de daño irreparable. Y por eso exige al Estado cubano actuar de inmediato para proteger su vida, garantizar atención médica urgente y respetar sus derechos fundamentales”.

El activista fue detenido el 31 de enero por colocar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en la provincia de Holguín.

Ese mismo día inició una prolongada huelga de hambre, “que generó un progresivo deterioro de su salud y culminó en un evento cardíaco que requirió maniobras de reanimación”.

A pesar de su estado de salud, fue trasladado a una prisión en Holguín tres días después.

El organismo regional recibió reportes de que las autoridades cubanas presentaron impedimentos para su defensa, así como el contacto con sus familiares.

También conoció sobre presuntos incidentes de hostigamiento estatal y presiones para que aceptara emigrar como condición para su liberación.

El Estado de Cuba, que niega la existencia en el país de presos políticos, no respondió a la petición de la CIDH de proporcionar información sobre las condiciones del detenido.

La Comisión solicitó a Cuba que adopte las previsiones ineludibles para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Álvarez Rensoler y asegurar que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales.

Asimismo, pide que se realice de inmediato una valoración integral sobre la salud del preso político, garantizando el tratamiento adecuado y dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes.

Además, recomienda a Cuba que informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.

“Esto vuelve a poner en evidencia un patrón sistemático: en Cuba, ejercer el activismo pacífico puede costarte la vida. Y cuando las instituciones nacionales fallan, es el sistema internacional el que tiene que intervenir”, recalcó Vargas.

“Desde el Centro de Denuncias Defensa CD vamos a mantener la presión, seguimiento y visibilidad de este caso hasta que se cumplan plenamente estas medidas. Esto no es solo una alerta. Es una prueba más de la gravedad de la crisis de derechos humanos en Cuba”, puntualizó.