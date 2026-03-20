Activista cubano Roilán Álvarez suspende huelga de hambre tras paro cardíaco

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El activista Roilán Álvarez Renzoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), depuso el pasado miércoles una prolongada huelga de hambre tras sufrir un paro cardíaco.

“Ha suspendido la huelga, esta huelga tan larga, por un paro cardíaco que le dio. Me comunicó que iba a empezar a ingerir líquidos”, declaró a Martí Noticias su hermana, Ariadna Álvarez.

En ese momento, precisó, el joven se encontraba en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en la ciudad de Holguín.

De acuerdo con el testimonio de la hermana, que lo visitó el jueves, Álvarez Renzoler presenta complicaciones severas derivadas de la huelga. Su estado de salud es grave, con daños renales, hinchazón en una pierna y fuertes dolores, precisó.

Durante la última semana, la madre y las hermanas del opositor permanecieron en el centro médico para exigir una fe de vida.

El domingo pasado, agentes de la Seguridad del Estado habían afirmado que el detenido ya consumía alimentos; sin embargo, la familia desmintió esa versión tras recibir información interna que confirmaba que el ayuno continuaba hasta ese momento.

Roilán Álvarez, residente del municipio Mella, en Santiago de Cuba, fue detenido el 30 de enero. Las autoridades le imputan el delito de propaganda contra el orden constitucional.

Los cargos se basan en la realización de pintadas con consignas antigubernamentales y daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Birán, lugar de nacimiento del fallecido mandatario.

El activista inició la huelga de hambre en el centro de detención conocido como “Todo el Mundo Canta”, ubicado en la localidad holguinera de Pedernales, para exigir su liberación inmediata.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestó su preocupación por el deterioro de la salud de Álvarez Renzoler durante su ayuno.

Sobre su situación legal, el abogado del caso reportó que no existen cambios en la medida cautelar.

Ariadna Álvarez señaló que, la pasada semana, oficiales condicionaron la liberación de su hermano a que la familia buscará la forma de que abandonara el país, propuesta que no ha sido mencionada por las autoridades tras el incidente de salud.

“No han dicho nada de su liberación y su estado aún sigue siendo grave porque es más peligroso cuando tú la suspendes y con los daños que tiene, que estando en la misma huelga”, concluyó.