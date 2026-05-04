Cuba registra preocupante aumento de feminicidios: 21 casos confirmados y 12 en investigación

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La inseguridad machista en Cuba sumó una nueva víctima fatal este 1º de mayo, elevando a 21 el número de feminicidios confirmados por observatorios independientes en lo que va del 2026.

Gloria Almanza Céspedes, de 52 años, murió a manos de su expareja en su hogar del barrio Los Mangos, en el municipio habanero San Miguel del Padrón.

La tendencia de los últimos meses, que incluye el asesinato de madres y adolescentes en sus propias casas, denota la necesidad urgente de medidas de prevención, el establecimiento de refugios y el diseño de políticas públicas que frenen el ensañamiento machista.

El agresor, quien se entregó a la policía, horas después, probablemente estuviera bajo los efectos del alcohol y usó un objeto punzante para ejecutar el crimen. Antes, la había amenazado varias veces y ella lo denunció a las autoridades, pero no se tomaron medidas para prevenir el feminicidio, según la información recopilada por OGAT, en las redes sociales y con vecinos de la occisa.

“Una vez más, este crimen evidencia la falta de mecanismos efectivos de prevención y protección para mujeres en situación de violencia en Cuba”, indicó Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), que verificó el asesinato.

“Lleguen nuestras condolencias a sus dos hijas, que son mayores de edad, pero muy jóvenes aún, demás familiares y personas allegadas. También a la comunidad de la iglesia a la que asistía Gloria”, lamentó la experta.

También alertó sobre el alza de intentos de feminicidios en lo que va de año: “Queremos insistir especialmente en esta cifra de intentos de feminicidios o feminicidios no consumados que resulta alarmante y revela el aumento de las violencias extremas contra las mujeres en Cuba. Son mujeres que sobrevivieron a ataques potencialmente mortales y cuyos casos muestran señales previas de riesgo, amenazas o agresiones”.

Aún están en investigación otros 12 feminicidios, que, de confirmarse, elevaría considerablemente la cifra.

“El observatorio mantiene bajo investigación otros posibles feminicidios y recuerda que denunciar estos crímenes no es delito. Las personas que conozcan casos de violencia extrema contra mujeres y niñas pueden contactar, de forma confidencial, al Observatorio de Género de Alas Tensas”.

Basado en informes de la CEPAL y observatorios independientes, de 2024 y principios de 2025, Cuba ha mostrado una preocupante tendencia al alza en los feminicidios, situándose entre los países con mayores tasas por habitantes en América Latina, con el alarmante record de 1.79 feminicidios por cada 100,000 mujeres en 2024, junto a Guatemala (1.9) o Bolivia (1.4), superando a otros Estados de la región en la frecuencia de estos crímenes por habitante.