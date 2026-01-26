Brutal agresión a una estudiante en Santiago de Cuba: activistas denuncian desprotección estatal

Getting your Trinity Audio player ready...

Defensoras de los derechos femeninos condenaron el brutal ataque con arma blanca contra una estudiante en la provincia de Santiago de Cuba y la tibia respuesta de la dirección de Educación para afrontar el suceso.

“Es un país con un estado de ingobernabilidad absoluta, propiciada, además, por el Estado porque ha desprotegido a todas las personas, con un énfasis importante en las mujeres y en las infancias. Entonces, cuando eso pasa, cuando el Estado es la principal fuente de violencia machista por su silencio, por no nombrar, por no legislar, quienes más sufren son las edades extremas, las infancias y las adolescencias”, indicó, en conversación con Martí Noticias, la activista feminista y periodista Martha María Ramírez, exiliada en España.

Rosalí Estrada fue apuñalada, el 22 de enero, cuando regresaba a su casa desde su centro estudiantil, por su excuñado, quien antes trató de violarla.

“Ella está en 12° [grado], tiene 17 años. Salió a mediodía para su casa, que queda un poco distante de la escuela, en las cercanías de Los Ramos. Llegado a un sitio apartado, este señor, expareja de su hermana, la interceptó. La condujo a un sitio donde intentó forzarla. Ese fue el móvil de la agresión, pero ella ofreció resistencia y entonces la apuñaló. Fueron 16 estocadas”, dijo a nuestro medio, Yadira Serrano, una periodista independiente residente en el lugar.

“La más brutal fue en el tórax, que es la que la tiene todavía en una situación de gravedad. Ella está hospitalizada en La colonia, el Hospital Infantil Sur de aquí, de Santiago de Cuba”.

Una llamada al establecimiento hospitalario confirmó a nuestra redacción que la adolescente “se encuentra en grave estado, aunque estable”.

“El agresor fue apresado y se les escapó a las autoridades, pero luego lograron capturarlo de nuevo. Lo que se supo, aquí en el pueblo, es que era contador del mismo policlínico adonde fue llevada en primera instancia la muchacha. Es el policlínico “Carlos J. Finlay”, de aquí de la localidad”, apuntó Serrano.

La Dirección General de Educación en Santiago de Cuba (DGEP) informó que el perpetrador del delito no pertenece al sector y que la alumna del preuniversitario “Elvira Cape”, ubicado en Songo La Maya, está recibiendo atención médica.

Asimismo, recalcó que estos hechos violentos son “incompatibles" con los "valores de humanismo, cívica y respeto a la vida que rigen en la sociedad cubana”.

“Muy poco acertada, por no decir enervante, la declaración de la Dirección General de Educación de Santiago de Cuba cuando dice que esta persona no tiene nada que ver con la institución donde la niña estudiaba. De verdad parece que es como lavarse las manos con un fenómeno que, probablemente, hubiera tenido sus indicios antes y que las instituciones educativas debían estar preparadas para identificarlo, y poder trabajar con eso de manera preventiva”, enfatizó Ramírez.

“Lo que debían es pedir disculpas y comenzar a implementar protocolos para identificar y ayudar a las niñas y a los niños que están viviendo esto dentro de los hogares cubanos. O sea, con apagón, con hambre, con el estrés que significa todo esto. No estoy justificando la violencia machista, pero le pone un plus a toda la violencia que se vive dentro del hogar”, subrayó.

También la directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), que tiene su sede en Madrid, Ileana Álvarez, resaltó a nuestra redacción que el asalto “vuelve a poner en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar: mujeres y niñas en Cuba no están seguras”.

“Desde OGAT nos preguntamos ¿cómo es posible que una niña no esté protegida en su propio camino a la escuela? ¿Qué mensaje da la sociedad cuando la vida y la integridad de mujeres y niñas no son prioridad?"

" La violencia contra mujeres y niñas en Cuba no es un hecho aislado, sino un problema estructural. No existe una ley integral contra violencia de género, no hay estadísticas públicas desagregadas, en tiempo real, no hay protocolos claros de prevención y atención, ni campañas educativas sostenidas en el tiempo”, agregó.

La especialista puntualizó que la respuesta del Estado cubano ante este tipo de violencia sigue siendo “fragmentaria y reactiva”, y solo actúa cuando ya es irreversible, “sin reconocer que se trata de una crisis de derechos humanos que exige reformas legales y una voluntad política que, por supuesto, en Cuba no tenemos”.