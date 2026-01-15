Segundo feminicidio del año, una madre de dos hijos que había denunciado a su agresor

Getting your Trinity Audio player ready...

Una cubana de 38 años, madre de dos hijos. fue asesinada en la provincia de Granma apenas un mes después de haber denunciado a su agresor por violencia física y amenazas de muerte.

Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, conocida como Gulli, murió la noche del 7 de enero junto a su actual pareja, Yumier, de 43 años, en su vivienda de la comunidad de Gua, Cienaguilla, en medio de un apagón, informaron el Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.

El presunto agresor es la expareja de Figueredo, de unos 28 años, quien se encuentra detenido. La joven lo había denunciado en el municipio de Campechuela, el 7 de diciembre, tras sufrir agresiones reiteradas y amenazas de muerte.

Según el relato de la hermana de la víctima a la revista Alas Tensas, el agresor “aprovechó la oscuridad provocada por el apagón para interceptarlos cuando regresaban a su hogar”.

Figueredo tenía una hija de 17 y otra de 13 años. Su pareja también deja dos hijos.

El primer feminicidio verificado del año fue el de Magaly Aragón, también precedido por denuncias previas, según la documentación de observatorios independientes.

A finales del año pasado, tres feminicidios adicionales elevaron a 48 el total de crímenes machistas reportados en 2026. Los observatorios independientes reportaron además dos asesinatos de hombres por motivos de género, 17 intentos de feminicidio y al menos tres casos pendientes de acceso a la investigación policial. Otras 12 alertas del mismo año permanecen aún bajo investigación.

Activistas y organizaciones feministas han advertido de manera reiterada que la persistencia de estos patrones refleja “fallas estructurales” en la prevención y atención a la violencia de género, así como la ausencia de protocolos eficaces que protejan a las víctimas tras presentar denuncias.