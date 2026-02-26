Feminicidio en Santa Clara eleva a siete los crímenes machistas en lo que va de año

Getting your Trinity Audio player ready...

La directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), Ileana Álvarez, confirmó a Martí Noticias el feminicidio de Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, ocurrido el 24 de febrero en la vía pública en Santa Clara, provincia de Villa Clara, presuntamente a manos de su expareja.

“Lamentablemente, los observatorios de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba hemos verificado el feminicidio de Yaimée Carrazana Herrera”, declaró Álvarez. “Este nuevo crimen confirma la persistencia de la violencia machista en el país”.

Álvarez expresó especial preocupación por la situación de los hijos menores de la víctima. “En particular del hijo mayor que presenció el ataque y que necesita atención psicológica especializada”, afirmó.

La organización espera que el menor “reciba la atención necesaria para su recuperación”.

Según el registro conjunto de OGAT y YSTCC, se han documentado siete feminicidios, dos intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género en lo que va de año. Además, los observatorios mantienen bajo investigación once posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025, así como tres posibles intentos de feminicidio y dos posibles feminicidios de 2026.

Para el Observatorio de Género Alas Tensas, la violencia contra las mujeres en Cuba “no es un problema privado ni aislado, sino una violencia estructural sostenida por la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, la falta de refugios, la no tipificación autónoma del feminicidio y la impunidad institucional”.

“En Cuba, desgraciadamente, no existe una ley integral contra la violencia de género ni protocolos públicos claros de protección y reparación para las víctimas indirectas de feminicidio”, insistió Álvarez.