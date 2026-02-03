Cuba registró seis feminicidios en enero, uno cada cinco días

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba acumuló seis feminicidios en enero, uno cada cinco días, de acuerdo a los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

La directora OGAT, Ileana Álvarez, confirmó dos nuevos feminicidios ocurridos ese mes: el de Yaniuska Barrero Machado, de 38 años, ocurrido el día 19 en la barriada Las Mercedes, Granma; y el de Yaneisi Quiala Miranda, también de 38 años, reportado el 31 en la comunidad de Santa Catalina, Guantánamo.

“Enero, desgraciadamente, ha sido un mes trágico para las mujeres en Cuba. En esta ocasión tenemos que informar de dos nuevos feminicidios que han conmocionado a la sociedad. Estos casos siguen un patrón de violencia vinculada con relaciones afectivas, donde la pareja o expareja es el agresor y la franja de edad más afectada es la de mujeres entre 30 y 45 años”.

Los perpetradores de los dos feminicidios usaron como arma el machete. En el segundo caso, el atacante se suicidó y en el primero, el agresor fue capturado por la policía.

Antes habían sido documentados otros cuatro: el de Magaly Aragón Aragón, el 6 de enero en Jatibonico, Sancti Spíritus; el de Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, el 7 en la comunidad de Gua, Cienaguilla, provincia Granma; el 14 de enero, el de Claudia Surelli Varela Toledano, en Camagüey, y el de Miladies Dueñas Pérez, el 16 de enero en San Juan y Martínez, Pinar del Río.

El análisis por tipología de los seis crímenes verificados en lo que va de 2026 muestra que el feminicidio de pareja o expareja es la forma predominante de violencia letal contra las mujeres en Cuba.

“La situación de la violencia en Cuba se agrava por la falta de protocolos efectivos para que las mujeres puedan salir de ese ciclo de violencia de género en Cuba. Las prevenciones por parte del régimen son ineficientes, lo que permite que estos casos se repitan, una y otra vez”, apuntó Álvarez.

El primer mes de 2025, registró seis feminicidios y la misma cantidad de estos crímenes se verificaron en 2024.

“La falta de acceso a recursos y apoyo para las víctimas de violencia de género es un problema grave que requiere además una detención inmediata, aún más en una situación de policrisis como la que está afectando a todo el país. Es importante destacar que denunciar estos crímenes no es un delito. La violencia feminicida es prevenible y es nuestra responsabilidad trabajar juntos para erradicarla”, concluyó la especialista.