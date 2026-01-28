Feminicidios en Cuba: Otras dos mujeres fueron asesinadas en enero

Getting your Trinity Audio player ready...

Otras dos mujeres en Cuba fueron asesinadas en los últimos días, confirmaron fuentes cercanas a los casos consultadas por Martí Noticias.

El 14 de enero, Claudia Surelli Varela Toledano, de 26 años, fue asesinada en el reparto Sánchez Soto, en la ciudad de Camagüey, presuntamente por su expareja, y padre de su hija.

El suceso ocurrió en el apartamento de su padre, ubicado en el mismo edificio donde ella residía, en el momento en que preparaba a su hija de un año para llevarla al círculo infantil.

Una vecina de la zona declaró a Martí Noticias que un bicitaxista, que debía llevarla a la guardería, llamó a la joven al notar su demora y ella le dijo que el padre de su hija estaba en la casa.

El conductor -quien conocía de la tensa relación entre Claudia y su expareja- alertó de inmediato al padre de la joven, según el relato de la vecina que explicó que cuando el hombre llegó, su hija había sido apuñalada.

"La mató delante de de la niña y la dejó trancada”, aseguró.

La victima se encontraba separada del supuesto autor del crimen según la entrevistada, que anadió que “parece que ellos habían vuelto otras veces y ahora ella ya no quería nada con él”. La policía de Camagüey arrestó al probable perpetrador dos días después del hecho.

El segundo caso verificado ocurrió el 16 de enero en el barrio Obeso, en San Juan y Martínez, Pinar del Río.

La víctima, Mileidis Dueñas Pérez, de 46 años y apodada “La Jimagua”, fue asesinada presuntamente por su ex pareja. Un empleado de la funeraria local informó que el cuerpo fue hallado en el patio de la vivienda donde residía la mujer.

“Lo que le hizo el marido fue el vienes y se encontró el domingo, atrás de su casa en un hueco ahí y la hija fue la que lo encontró”.

A Dueñas Pérez le sobreviven tres hijas, una de ellas menor de edad. El supuesto autor del crimen ya fue arrestado por las autoridades, según los observatorios de género.

En lo que va de 2026 la cifra de crímenes relacionados con la violencia de género en Cuba asciende a cuatro, según corraboraron los Observatorios de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba.

Asimismo, se confirmó la desaparición de Yanicel Valdés Martínez en San Juan y Martínez, Pinar del Río, de quien no se tiene noticia desde hace alrededor de cinco meses. Familiares y vecinos, contactados por Martí Noticias, desmintieron publicaciones en redes sociales que afirmaban el hallazgo de su cuerpo en un basurero.

El Observatorio de Género de Alas Tensas recomendó a la familia emitir una #AlertaYeniset para su búsqueda ciudadana.

Iliana Álvarez, directora de dicho observatorio, declaró a nuestra redacción que "enero va siendo un mes terrible en la violencia contra las mujeres y niñas en Cuba. Hemos confirmado 4 feminicidios, un intento de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género mientras se investigan al menos 12 posibles feminicidios y varios intentos más ocurridos en el 2025 y en el 2026".

"En 2025 contabilizamos 17 intentos de feminicidios. En Cuba desgraciadamente no existen protocolos estatales claros para la búsqueda y protección de mujeres desaparecidas”, apuntó.

Álvarez añadió que “denunciar estos crímenes, refiriéndose a los feminicidios, no es absolutamente ningún delito” y llamó a la ciudadanía a reportar casos de violencia extrema de género. Señaló que “estos hechos lamentablemente reflejan una crisis estructural de derechos humanos. Mujeres y niñas en Cuba siguen expuestas a la violencia sin protección estatal efectiva”.

En su informe anual de 2025, el OGAT dio a conocer que ocurrieron 48 feminicidios verificados. La modalidad más frecuente fue el uso de arma blanca en 31 casos (64,6 %) y el hogar fue el principal escenario. En 29 casos (60,4 %), las víctimas tenían personas dependientes a su cargo.

El observatorio recomendó a las autoridades cubanas aprobar e implementar una Ley Integral contra la Violencia de Género, incorporar un enfoque interseccional en la legislación, establecer una red nacional de refugios seguros y crear protocolos públicos de búsqueda inmediata para desapariciones de mujeres y niñas. También solicitaron garantizar la transparencia y el acceso a los datos oficiales, implementar programas de formación continua en perspectiva de género y garantizar el respeto a las libertades civiles y políticas.