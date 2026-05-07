Rubio: Habrá sanciones hasta que Cuba haga "todas las reformas políticas y económicas necesarias"

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en sus redes sociales que la Administración del presidente Donald Trump se mantendrá tomando medidas hasta que el régimen de Cuba "realice todas las reformas políticas y económicas necesarias".

"Las sanciones de hoy demuestran que la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen comunista de Cuba amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio", dijo el cubanoamericano, quien es también el principal asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Según el propio Rubio anunció formalmente en un comunicado este jueves, se trata de "medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y al ejército de Cuba del acceso a activos ilícitos".

"Hoy he designado [a GAESA, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y a Moa Nickel S.A.]. Estas sanciones forman parte de la campaña integral de la Administración Trump para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que representa el régimen cubano y responsabilizar a quienes le brindan apoyo material o financiero. A solo 90 millas de la patria estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones de inteligencia, militares y terroristas extranjeras. Se esperan designaciones adicionales en los próximos días y semanas”, sentenció el jefe de la diplomacia estadounidense.

Congresistas agradecen a Trump y Rubio

Para el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, las nuevas sanciones anunciadas "contra el brutal régimen castrista representan otro paso importante para responsabilizar a la dictadura por décadas de represión, corrupción y amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de nuestro hemisferio".

En sus redes sociales, el representante republicano agradeció al presidente Trump y al secretario Rubio "por mantenerse firmes junto al pueblo cubano y enfrentar a un régimen asesino que continúa apoyando actores malignos, llevando a cabo actividades de inteligencia contra Estados Unidos y fortaleciendo peligrosas alianzas con adversarios de la libertad y la democracia".

Su colega en el Congreso, Carlos Giménez, utilizando la etiqueta #SOSCuba pidió más "presión, sanciones y más acciones contra la dictadura".



"¡PRONTO SALDREMOS DE LA PESADILLA COMUNISTA Y REGRESAREMOS A NUESTRA PATRIA PARA RENCONTRARNOS COMO HERMANOS! ¡PATRIA Y VIDA!", escribió el representante nacido en Cuba.

La legisladora de origen cubano María Elvira Salazar aplaudió al presidente Trump y al secretario Rubio "por golpear donde más le duele a la dictadura cubana".



"GAESA es la caja fuerte de la élite militar comunista y mientras el pueblo cubano vive entre apagones, hambre, represión y miseria, los jerarcas del régimen viven como millonarios. Estas sanciones golpean el corazón financiero de la dictadura y acercan el principio del fin", escribió esperanzada la congresista floridana.

La Habana pide a los países que no se dejen "amedrentar"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la Orden Ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 1 de mayo de 2026 y la decisión del Departamento del Tesoro de incluir a Gaesa y MoaNickel S.A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designadas.

El MINREX alertó que las nuevas medidas tienen "la potencial aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba".

Por ello el régimen comunista pidió a las naciones extranjeras que no acepten la presión de EEUU: "Alertamos que esta agresión contra la economía y el pueblo cubano solo lograría el efecto destructivo que se propone si las naciones soberanas e independientes se dejan amedrentar e intimidar por el gobierno de los Estados Unidos".

En un primer ejemplo del efecto de esta medida, este jueves Sherritt International anunció la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en Cuba y comenzó a repatriar empleados, citando la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo que endurece sanciones contra La Habana.