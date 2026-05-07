Señalan que congresista aliada a La Habana estaría en violación de importante ley de EEUU

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La congresista demócrata Pramila Jayapal ha admitido públicamente haber mantenido conversaciones con diplomáticos de varios países para explorar formas de enviar petróleo a Cuba; con esta gestión, como alertan medios estadounidenses y sus detractores, la legisladora simpatizante de La Habana estaría infringiendo una importante legislación de los Estados Unidos: la Ley Logan.

La norma establece sanciones de hasta tres años de prisión para quienes ejerzan una “diplomacia paralela” a la de la Administración estadounidense.

La representante del 7.º distrito congresional del estado de Washington se ha pronunciado a favor de aliviar la crisis energética en la isla y ha condenado reiteradamente las sanciones impuestas por la Administración Trump contra el régimen que controla el destino de Cuba por casi siete décadas.

Durante su visita oficial a la capital cubana en abril de 2026, junto al representante demócrata de Illinois Jonathan Jackson, se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y también con embajadores latinoamericanos y africanos acreditados en La Habana.

A su regreso a los Estados Unidos, en una reunión comunitaria en Seattle confirmó que mantuvo contactos con estos diplomáticos, y declaró que con las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, en enero y mayo, EEUU "está bombardeando la infraestructura de Cuba con sanciones económicas que, básicamente, aseguran que la infraestructura caerá".

"Desde enero, solo un buque petrolero ruso ha logrado llegar a Cuba. De hecho, arribó apenas un par de días antes de mi llegada. Y un solo buque contiene petróleo suficiente, básicamente, para cubrir las necesidades petroleras de Cuba durante un periodo de 10 a 14 días. Por lo tanto, se trata de un margen de tiempo muy limitado. Ahora bien, Rusia ha anunciado que enviará otro buque. He mantenido conversaciones con los embajadores de México y de otros lugares. Y sé que otros países de América Latina están tratando de encontrar la manera de hacer llegar petróleo hasta allí. Pero se trata de una crisis que supera toda imaginación. Precisamente el pasado viernes, 1 de mayo, Trump firmó una amplia orden ejecutiva que amplía las sanciones y permite la imposición de nuevas penalizaciones —similares a las que aplicamos a Irán y Rusia— contra bancos y empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con Cuba", comentó la congresista.

Sus declaraciones han generado fuertes críticas y acusaciones de posible violación del Logan Act.

Una de las más duras surgió del senador cubanoamericano Ted Cruz. El republicano de Texas escribió: "Demócratas apoyando abiertamente a nuestros enemigos comunistas. Vergonzoso".

El también senador republicano por la Florida, Rick Scott, dijo que miembros del Partido Demócrata "están admitiendo abiertamente ayudar a un adversario comunista en coordinación con países extranjeros para VIOLAR sanciones estadounidenses" y agregó que el presidente Trump impuso esas sanciones "para mantener a los estadounidenses SEGUROS y responsabilizar al régimen Castro/Díaz-Canel por sus crímenes.”

Tanto Pramila Jayapal como Jonathan Jackson defendieron su viaje a la isla y su postura a favor del levantamiento de sanciones a Cuba. La representate de Washington argumentó que hablar con embajadores es “literalmente nuestro derecho y responsabilidad” como miembros del Congreso.

Desde 1799 la Ley Logan prohíbe a los ciudadanos estadounidenses, sin autorización oficial del gobierno, mantener correspondencia o realizar negociaciones con representantes de gobiernos extranjeros con el fin de influir en sus acciones respecto a disputas o controversias con Estados Unidos. Su objetivo principal es preservar el monopolio del Poder Ejecutivo en la conducción de la política exterior del país.

La ley surgió tras el caso de George Logan, un ciudadano de Pensilvania que viajó a Francia en 1798 para negociar por su cuenta y reducir las tensiones entre ambos países. En la práctica, se considera una ley en desuso, pero representa un recordatorio legal de que la política exterior debe ser manejada exclusivamente por el gobierno federal.

En su segundo mandato, el presidente Trump ha aplicado una estrategia de “máxima presión” sobre el régimen cubano y declaró una emergencia nacional por “amenaza extraordinaria”. Además impuso sanciones secundarias a terceros países y empresas que envíen petróleo o hagan negocios con el régimen, amplió restricciones al turismo y transacciones financieras, reactivó la lista de entidades restringidas, sancionó sectores clave (energía, defensa, minería y finanzas) y, el 1 de mayo de 2026, firmó una orden ejecutiva que bloquea activos de funcionarios, represores y sus colaboradores, incluyendo bancos extranjeros que operen con ellos.