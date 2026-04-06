Congresistas demócratas viajan a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas demócratas Pramila Jayapal, de Washington, y Jonathan Jackson, de Illinois, condenaron las presiones de Washington a La Habana tras un viaje de cinco días a la isla.

Ambos representantes recriminaron a la Administración Trump por el "bloqueo" de petróleo a Cuba durante más de tres meses. “Esto es un castigo colectivo cruel, un bombardeo económico de la infraestructura del país que ha producido daños permanentes. Debe detenerse de inmediato”, dijeron.

Esto, apuntaron, "se suma al embargo más largo de la historia mundial y está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano”.

“Los niños no pueden asistir a la escuela porque no hay combustible para que ellos o sus maestros se trasladen. Los pacientes con cáncer no pueden recibir tratamientos que les salvan la vida debido a la falta de medicamentos. Hay escasez de agua porque hay poca electricidad para bombearla”, escribieron en un comunicado.

Para los funcionarios demócratas, las medidas de la Casa Blanca contra La Habana han provocado “el cierre de negocios, que las familias no puedan tener los alimentos refrigerados la producción de alimentos haya caído a solo el 10 por ciento de las necesidades de la población”.

Los congresistas Jayapal y Jackson sostuvieron encuentros con otras autoridades del régimen, incluidos el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez y el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío.

Este lunes, Díaz-Canel publicó en X unas fotografías del encuentro con los demócratas y dijo que conversaron, entre otros temas, de "la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias”.

Los supuestos cambios económicos emprendidos por la dictadura cubana habrían llamado la atención de la delegación del caucus demócrata del Congreso que visitó la Isla. “El gobierno cubano ha enviado muchas señales de que este es un nuevo momento para el país”, dice la declaración.

Y se refirieron al anuncio realizado por las autoridades del régimen de indultos a más de 2 mil presos y a la supuesta liberación de “su economía con reformas significativas, incluyendo permitir que emprendedores cubanoamericanos inviertan en negocios privados en Cuba”.

Organizaciones independientes han denunciado la falta de transparencia en el anuncio de las excarcelaciones, que hasta el momento no ha incluido a ninguno de los más de mil prisioneros políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla.

“Estados Unidos y Cuba deben entrar de inmediato en negociaciones reales que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarían de una colaboración real entre nuestros dos países”, concluye la declaración de los congresistas.

El viaje sucedió luego de que Jayapal, junto al demócrata Gregory Meeks, de Nueva York, presentaron la “Prevent an Unconstitutional War in Cuba”, un proyecto de ley para “impedir que el presidente Trump utilice fondos federales para emplear la fuerza militar en Cuba sin la autorización del Congreso”.

La Administración Trump ha aumentado en las últimas semanas las presiones diplomáticas y comerciales en contra del régimen de La Habana, para responsabilizarlo por las violaciones de los Derechos Humanos y la falta de democracia en la Isla hace 67 años.

En reiteradas ocasiones, cuando el mandatario republicano ha sido cuestionado sobre Cuba, ha mencionado que es un “estado fallido” que dependía del petróleo y el dinero de Venezuela, que “ya no está” después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En días recientes, durante una conferencia de altos negocios en Miami Beach, Florida, el presidente Trump afirmó: “Cuba es la próxima”, en referencia a que se “encargará” de la Isla luego de que terminen las acciones en Irán, de lo que también ha hablado anteriormente. “Me haré cargo de Cuba”, ha dicho.

Las políticas de la administración Trump con La Habana han sido respaldadas por los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, quienes en febrero solicitaron, además, al Departamento de Comercio y el Tesoro revisar y revocar licencias de exportación que permiten el envío de bienes a la isla.

Cuba está sumida en una profunda crisis económica, que se ha visto recrudecida desde hace varios años, debido a políticas erradas de un modelo que sigue apostando por el socialismo, lo que ha derivado en un colapso y paralización del país, que ha generado protestas duramente reprimidas.