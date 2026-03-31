Casa Blanca dice que permitir petrolero ruso a Cuba no es un cambio de política

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La Casa Blanca aseguró este lunes que no ha modificado su política de sanciones hacia Cuba, pese a haber permitido la llegada a la isla de un petrolero ruso sancionado con combustible.

“Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según explicó, la decisión respondió a razones humanitarias. “Como dijo anoche el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba para atender las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, añadió.

Leavitt subrayó que este tipo de decisiones se evaluarán “caso por caso” y recalcó que Washington mantiene sus herramientas de presión.

“Estados Unidos todavía se reserva el derecho de incautar embarcaciones que se dirijan a Cuba y violen la política de sanciones estadounidense”, indicó.

Las declaraciones se producen un día después de que el presidente Donald Trump dijera que no se opondría a suministros temporales de crudo a la isla. “Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo problema con eso, sea Rusia o no”, señaló.

Este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con Al Jazeera, que “Cuba tiene un problema fundamental que necesita comprender… su sistema económico no funciona y no se puede cambiar a menos que se cambie el gobierno”

“No se puede alcanzar la prosperidad económica sin un nivel significativo de libertad política”, comentó.