Presidente Trump: “El fin de los ataques dependerá de Irán”

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El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está en conversaciones serias con un “nuevo y más razonable régimen” en Irán, para poner fin a las operaciones militares, lo cual dependerá de si se alcanza un acuerdo y si el Estrecho de Ormuz se “abre inmediatamente para negocios”.

De no suceder así, el mandatario aseguró que “concluiremos nuestra ‘agradable’ estancia en Irán haciendo estallar y destruyendo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Kharg, y posiblemente las plantas de desalinización”, escribió este lunes en la red social Truth.

El republicano mencionó en la misma publicación que las fuerzas militares estadounidenses responderían de esta manera “en represalia por nuestros numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años de ‘reinado de terror’ del antiguo régimen”, aseguró.

Este domingo, a bordo del Air Force One de regreso a la Casa Blanca, Trump dijo que había sido un gran día en los ataques a “objetivos adicionales” en Irán, pues “la Marina ya no está. La Fuerza Aérea ya no está”, toda vez siguen las negociaciones “tanto directa como indirectamente”.

“Estamos consiguiendo muchas de las cosas que ellos debieron habernos dado hace mucho tiempo. Veremos cómo resulta. Pero van muy bien. Avanzan de manera muy positiva. Tenemos emisarios, pero también estamos tratando directamente”, precisó a los periodistas.

El presidente mencionó, además, un gesto reciente del régimen de Irán, que permitió el paso por el Estrecho de Ormuz de “grandes barcos petroleros” como “señal de respeto” hacia EEUU, a lo cual ya había hecho referencia a manera de anuncio durante la reunión del Gabinete el pasado 26 de marzo.

En su intercambio con los medios este domingo en el avión presidencial, Trump también aseveró que ya ha sucedido un “cambio de régimen” en Irán, “porque el primer régimen fue destruido. Están todos muertos. El siguiente régimen está en su mayoría muerto”, acotó.

“Y el tercer régimen, tratamos con personas diferentes a las que nadie ha tratado. Es un grupo completamente distinto. Yo consideraría eso un cambio de régimen. Y, francamente, han sido muy razonables. Creo que ha habido un cambio de régimen. No se puede hacer mucho mejor que eso”, reconoció.

Secretario Rubio: “Los objetivos con Irán se mantienen”

Durante una entrevista en el programa Good Morning America, de ABC News, el secretario de Estado Marco Rubio aseveró que las fuerzas militares de EEUU estaban cumpliendo los objetivos iniciales de la Operación Furia Épica contra el régimen de los ayatolás en Irán.

“Estamos destruyendo la marina de Irán, estamos destruyendo, en un porcentaje significativo, su capacidad para lanzar misiles. Vamos a eliminar su base industrial de defensa, es decir, su capacidad para fabricar nuevos misiles y nuevos drones en el futuro, porque representaba una gran amenaza”, dijo.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, el presidente Trump entendió el peligro que representaba si Irán continuaba con la producción de miles de misiles y lanzadores. “Ese era un riesgo inaceptable. Había que enfrentarlo. Y el presidente Trump lo está enfrentando”, defendió.

Rubio desestimó que la operación militar se extienda por meses, pues será “cuestión de semanas”, y alertó sobre las intenciones de Irán de controlar el Estrecho de Ormuz de manera permanente, mediante un sistema de peajes o permisos para que los petroleros transiten por esta vía marítima internacional.

“Eso nunca se va a permitir. El resto del mundo debería tomar nota de eso. Ellos tienen más en juego allí que nosotros. Nosotros obtenemos muy poca de nuestra energía en este país a través del Estrecho de Ormuz. El resto del mundo obtiene mucho más”, advirtió.

El secretario Rubio confirmó las declaraciones del presidente Trump sobre las conversaciones con los iraníes para el cese de la contienda. “Esos esfuerzos están apenas comenzando. Se están transmitiendo mensajes de ida y vuelta, hay algunas conversaciones en marcha, incluso a través de intermediarios”.

De acuerdo con el funcionario, el régimen de los Ayatolás debió abandonar en el pasado sus “ambiciones nucleares” y enfocarse en “desarrollar energía nuclear como lo hace prácticamente cualquier otro país del mundo, es decir, de forma pacífica, donde el combustible se importa y está supervisado”.

Además, los iraníes apoyan a grupos terroristas en el área. “Miren esta región, cada grupo terrorista tiene un vínculo con el régimen iraní. Los hutíes, Hezbolá, Hamás, las milicias chiitas. Cada uno de estos grupos y toda la desestabilización se remonta directamente al régimen iraní”, agregó.

Sobre el futuro de Irán, el secretario se mostró esperanzado. “Creo que hay personas que ahora están dispuestas a tomar un rumbo diferente para su país. Imaginen un Irán que, en lugar de gastar miles de millones de dólares apoyando al terrorismo, hubiera invertido en ayudar a su propio pueblo”.

“Sería un país muy distinto. Siempre mantenemos la esperanza de que eso pueda suceder. Es una lástima, porque el pueblo iraní es un pueblo increíble. El problema son quienes los gobiernan, este régimen clerical”, afirmó. Sin embargo, alertó que existe también la posibilidad de que no suceda así.

El secretario Rubio aseguró que EEUU buscará resolver las cosas con negociación y diplomacia. “Pero también debemos estar preparados para que ese esfuerzo falle, porque estamos tratando con un régimen de 47 años que todavía tiene muchas personas dentro que no son partidarias de la paz”.

Este lunes se cumple un mes del inicio de la Operación Furia Épica de EEUU en conjunto con Israel en Irán, con el objetivo de destruir su capacidad de producción de misiles de largo alcance, destruir su flota naval y asegurarse de que Irán nunca tenga un arma nuclear.