Trump confía en que pronto habrá un Medio Oriente libre del "terror iraní"

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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto con Irán durante su intervención en la Cumbre del Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura (FII), celebrada el viernes en Miami Beach.

Durante su discurso en Miami, Trump afirmó que su administración mantiene conversaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial.

“Estamos negociando ahora, y sería genial si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el Estrecho de Trump —quiero decir de Ormuz. Disculpen, lo siento mucho. Qué error tan terrible”, dijo.

El mandatario también aseguró que la situación en Medio Oriente está cambiando.

“Estamos más cerca que nunca del surgimiento de un Medio Oriente que finalmente está libre del terror iraní. Durante 47 años Irán ha sido conocido como el matón de Medio Oriente —pero ya no lo son”, afirmó.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Washington e Israel lanzaron una serie de ataques contra objetivos militares y estructuras del liderazgo iraní, en una operación que dio inicio a la actual confrontación militar entre ambos países.

A finales de marzo, el conflicto entra en su quinta semana, impactando a más de una docena de países. Si bien hay una escalada en las operaciones militares, también las partes mantienen una intensa labor diplomática tratando de calmar las hostilidades.

El presidente Trump reiteró que el conflicto debe describirse como una “operación militar” y no como una guerra, al tiempo que aseguró que existen contactos diplomáticos en curso entre Washington y Teherán.