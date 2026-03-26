Trump extiende hasta el 6 de abril el plazo para atacar la infraestructura energética iraní

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves a través de su plataforma Truth Social una extensión de 10 días en el plazo otorgado a Irán, postergando cualquier ofensiva militar contra la infraestructura energética del país persa hasta el lunes 6 de abril a las 8:00 P.M..

Según el mandatario estadounidense, la decisión de ampliar el ultimátum —que originalmente vencía este viernes— se tomó atendiendo a una solicitud directa del gobierno iraní.

Trump calificó el estado de las negociaciones como "muy bueno", a pesar de las constantes negativas de las autoridades de Teherán sobre la existencia de un diálogo formal directo.



"Las conversaciones están en curso y, pese a las declaraciones erróneas de los medios de noticias falsas y otros, van muy bien", escribió el presidente desde la Casa Blanca.

La tensión escaló semanas atrás cuando Washington amenazó con "destruir" las centrales eléctricas y la red de energía de Irán si el régimen no garantizaba la reapertura total y segura del Estrecho de Ormuz, un punto vital por donde transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo.



Como gesto de "buena voluntad" durante estas negociaciones, Trump reveló este jueves durante una reunión de gabinete que Irán permitió el tránsito de 10 buques petroleros a través del estrecho, un movimiento que la administración estadounidense interpreta como una señal de que Teherán busca evitar una destrucción total de su economía.

A pesar de la extensión, el tono de la administración Trump sigue siendo de máxima presión. El presidente advirtió que, de no concretarse un acuerdo que incluya el cese de las ambiciones nucleares de Irán y el control de la navegación en el Golfo, Estados Unidos retomará sus planes militares.



"Tienen la oportunidad de abandonar permanentemente sus ambiciones nucleares y unirse a un nuevo camino", declaró Trump. "Si no lo hacen, seremos su peor pesadilla. Mientras tanto, seguiremos acabando con ellos".



