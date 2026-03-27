El G7 exige el fin inmediato de los ataques en Oriente Medio y la reapertura del Estrecho de Ormuz

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Los ministros de Exteriores del G7 exigieron este viernes un “cese inmediato de los ataques contra civiles e infraestructuras civiles” en el marco de la guerra en curso en Oriente Medio.

Los representantes subrayaron que “no puede haber justificación alguna” para atacar deliberadamente a la población civil o instalaciones diplomáticas.

El grupo reiteró la “absoluta necesidad de restaurar de forma permanente y segura la libre navegación” en el Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el suministro energético mundial cuyo bloqueo de facto por parte de Irán ha provocado un fuerte aumento en los precios globales de la energía.

Las potencias del G7 condenaron los “ataques injustificables e imprudentes” del régimen iraní contra países del Golfo y advirtieron sobre las “severas consecuencias” de mantener la ofensiva.

Esta declaración conjunta se produce en medio del recrudecimiento de las tensiones en la región, marcado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz impuesto por Irán y las campañas de bombardeos en curso.

La reunión, celebrada en Vaux-de-Cernay, Francia, y en la que participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sirvió para alinear posiciones entre los aliados occidentales.

Esto ocurre mientras la administración de Donald Trump ha intensificado sus operaciones contra instalaciones nucleares y militares iraníes, con el objetivo de lograr una rápida conclusión del conflicto sin necesidad de desplegar tropas terrestres.

El G7 señaló que las interrupciones en el suministro energético y comercial tienen impactos directos sobre sus ciudadanos y reafirmó su apoyo a los Estados de la región afectados por la ofensiva iraní.