Rubio sobre Cuba: No se puede alcanzar prosperidad económica sin libertad política

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que no es posible alcanzar la prosperidad económica en Cuba sin cambios políticos.

En una entrevista con Al Jazeera, el cubanoamericano comentó sobre la crisis en la isla y la represión por parte del régimen.

"No se puede alcanzar la prosperidad económica sin un nivel significativo de libertad política. En Cuba, uno no puede quejarse del gobierno, o de lo contrario termina en la cárcel", detalló.

"Cuba tiene un problema fundamental que necesita comprender. Y hemos intentado explicárselo a cualquiera que quiera escuchar: su sistema económico no funciona y no se puede cambiar a menos que se cambie el gobierno", agregó.

Rubio aseguró además que los apagones responden a problemas estructurales del sistema eléctrico de la isla y no a medidas de Washington.

“Los apagones en Cuba no tienen nada que ver con nosotros”, dijo. "Sufren apagones porque tienen equipos de la década de 1950 en su red eléctrica que nunca han recibido mantenimiento ni se han modernizado debido a la incompetencia de sus dirigentes".

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo además que su gobierno no ha adoptado medidas punitivas recientes contra La Habana. “No hemos tomado ninguna medida punitiva contra el régimen cubano”, afirmó, y atribuyó la crisis energética a la pérdida de suministros externos, en particular al fin de los envíos subsidiados de petróleo desde Venezuela.

Estados Unidos permitió este lunes la entrada a Cuba del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, el primer suministro de combustible que recibe la isla desde que la administración del presidente Donald Trump cortara las exportaciones desde Venezuela y amenazara con imponer aranceles a países que enviaran crudo a La Habana.

"Prefiero dejarlo entrar, aunque sea Rusia o cualquier otro, porque las personas necesitan comer, y refrigeración y todas las otras cosas" que son necesarias", dijo el presidente Donald Trump el fin de semana.

Sobre este envío, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt respondió en su conferencia de prensa hoy que "se seguirá tomando caso por caso por razones humanitarias o de otro tipo, pero no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones".