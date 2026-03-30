EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba; Moscú promete más envíos

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Estados Unidos permitió la entrada a Cuba este lunes del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, el primer suministro de combustible que recibe la isla en tres meses, desde que la administración del presidente Donald Trump cortara las exportaciones desde Venezuela y amenazara con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que enviase crudo a La Habana.



El presidente Trump explicó que su decisión se basó en razones humanitarias. "Prefiero dejarlo entrar, aunque sea Rusia o cualquier otro, porque las personas necesitan comer, y refrigeración y todas las otras cosas" que son necesarias, explicó a periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington tras un fin de semana en el sur de la Florida.

El Ministerio de Transporte ruso dijo este lunes del arribo a Cuba del Kolodkin. El buque cisterna se encontraba a la espera de descargar en el puerto de Matanzas, según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

El domingo, The New York Times informó que la Guardia Costera de Estados Unidos había permitido que un petrolero de propiedad rusa llegara a Cuba. Horas después el presidente Trump confirmó la noticia, aunque desestimó el asunto. "Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, no tengo ningún problema", dijo. Añadió que el régimen cubano va a colapsar, "les llegue o no un barco de petróleo, no importará".

A la pregunta de si le preocupaba que la llegada del buque ruso a La Habana beneficie a Putin, Trump respondió: "No lo beneficia. Pierde un cargamento de petróleo. Eso es todo. No me preocupa".

Cuba vive su peor crisis energética en décadas, con apagones constantes y varios colapsos de su sistema electroenergético nacional. La falta de combustible ha llevado a la paralización del país, con afectaciones en todos los sectores de la economía y la vida diaria, incluidos los servicios sanitarios y de transporte.

Cuando se le preguntó si seguirían más envíos rusos, Peskov respondió: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa que la cuestión del petrolero se había planteado en conversaciones con Estados Unidos, y que Rusia tenía el deber de apoyar a sus "amigos". "De hecho, este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses", señaló.

A la pregunta de si los envíos continuarían, Peskov respondió: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello".

El ministro de Energía de Rusia, Sergei Tsivilev, había confirmado el miércoles pasado que su país suministraría combustible a Cuba en concepto de ayuda humanitaria.



Tsivilev ofreció las declaraciones al margen de una conferencia del ministerio, poco después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificara los términos de una exención que autoriza la comercialización de crudo y productos petrolíferos de origen ruso que se encontraban varados o en tránsito en el mar.