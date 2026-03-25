Rusia confirma suministro de combustible a Cuba pese a prohibición de EEUU

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El ministro de Energía de Rusia, Sergei Tsivilev, confirmó este miércoles que su país está suministrando combustible a Cuba en concepto de ayuda humanitaria, en un momento en que la isla atraviesa la peor crisis energética de su historia reciente.

Tsivilev ofreció las declaraciones al margen de una conferencia del ministerio, sin aportar detalles adicionales sobre los volúmenes, plazos o condiciones del suministro, según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

Es la primera vez que Moscú confirma el envío de combustible a La Habana en medio de la actual crisis. La semana pasada, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo a periodistas que la situación en Cuba era alarmante y criticó la política estadounidense sobre la isla.

Pescov señaló entonces que Rusia mantenía "contactos intensivos" con La Habana y ofreció ayuda humanitaria, sin mencionar detalles, mientras informes de inteligencia marítima sugieren que Moscú está enviando petróleo a Cuba de manera encubierta.

El anuncio de Moscú se produce poco después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificara los términos de una exención que autoriza la comercialización de crudo y productos petrolíferos de origen ruso que se encontraban varados o en tránsito en el mar.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó sus regulaciones para prohibir explícitamente que Cuba reciba petróleo crudo o productos petrolíferos refinados de origen ruso, añadiendo a la isla a la lista de destinos restringidos, junto a Corea del Norte y Crimea, para cualquier transacción relacionada con la venta, entrega o descarga de hidrocarburos procedentes de Moscú.

Según datos de la firma LSEG de seguimiento de buques citados por Reuters, en lo que va de año solo dos petroleros con cargamentos de crudo importado han arribado a puertos de la isla. Un carguero que transportaba combustible con destino original a Cuba desvió su ruta el viernes hacia Trinidad y Tobago, de acuerdo con información de LSEG.

Mientras tanto, los apagones prolongados se han convertido en una constante en la vida diaria de los cubanos, agravados por dos recientes desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional a causa de salidas imprevistas de sus centrales termoeléctricas.