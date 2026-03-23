Estallan protestas en barrios de La Habana tras más de 30 horas de apagón (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Vecinos de varios puntos de La Habana salieron a las calles este domingo en protesta por los prolongados apagones eléctricos que afectaron a toda la isla tras la desconexión el sábado del Sistema Electroenergético Nacional.

Las manifestaciones se reportaron en zonas del Vedado, municipio Plaza de la Revolución, Playa y en Bahía, Habana del Este, entre otras localidades de la capital, de acuerdo con testimonios difundidos por residentes y videos publicados en redes sociales.

En Bahía, las protestas fueron "bastante grandes", dijo a Martí Noticias la activista Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs. Se escucharon "gritos contra la dictadura, se quemaron basureros", aseguró.



Laffita explicó que el incendio de uno de los basureros en la calle principal se extendió a una parada de ómnibus" y "vino la policía y empezaron a dar vueltas por todo el reparto sonando las sirenas", según le contaron los vecinos del lugar.

Vino la luz y siguieron protestando

Estas protestas están ocurriendo casi a diario, dijo la activista.



"Ayer fue una cosa muy curiosa, vino la luz y la gente siguió tocando [las cazuelas] un tiempo más. Es que el descontento es enorme, ¿y sabemos qué, que vamos a estar una semana con el SEN antes que se nos vuelva a caer? Estamos sobreviviendo como podemos en un país colapsado", subrayó.



En Playa, los vecinos sonaron las cazuelas y prendieron fuego a la basura acumulada en la calle, dijo en un reporte en redes sociales el activista exiliado Magdiel Jorge Castro, citando a fuentes en el lugar.

"Llegó la policía y los bomberos" y restablecieron el servicio eléctrico, señaló.

Con la desconexión del SEN el sábado, la segunda en una semana, los cortes de electricidad se extendieron por casi 30 horas en algunas localidades.

Los cacerolazos y otras formas de protesta reflejan el agotamiento y la inconformidad de la población de la isla ante la situación energética y las dificultades asociadas, como la falta de agua y la imposibilidad de conservar alimentos.



En los últimos meses, los apagones se han intensificado en La Habana y otras provincias del país, en medio de una crisis energética marcada por la escasez de combustible y averías en las termoeléctricas, una situación que continúa generando malestar social.