"Estamos en total desamparo": habaneros denuncian hasta 26 días sin agua

Getting your Trinity Audio player ready...

Residentes de diferentes municipios de La Habana continúan enfrentando una crisis con el suministro de agua potable que se acentúa e impide tareas básicas de higiene y alimentación.

Desde la Villa Panamericana, en La Habana del Este, la activista Rosario Morales dijo a Martí Noticias que la falta de combustible mantiene paralizados los camiones cisternas, dejando a la población sin alternativas de abastecimiento.

"No dan explicación, usted llama al puesto de mando o a las oficinas donde tienen que ver con el agua y no te responden, te ponen un fondo musical y no se sabe nada. El agua aquí es muy crítica en la Villa Panamericana", declaró Morales.

Los reportes ciudadanos en redes sociales detallan interrupciones que superan los 15 días en zonas de Luyanó y Lawton, 20 días en Víbora Park y hasta 26 días en el barrio de Mantilla.

En La Habana Vieja, vecinos de Jesús María y Aponte califican la situación de "abuso". Ante esta falta de servicio, en días atrás se registró una protesta en la calle Egido, donde residentes locales sacaron tanques y recipientes vacíos a la vía pública para interrumpir el tráfico, exigiendo el restablecimiento del suministro.

En el reparto Aldabó y áreas de Arroyo Naranjo se denuncian presuntas negligencias en el manejo de válvulas y desvíos del servicio por parte de directivos. En este último municipio, el periodista Vladimir Turró denunció en días recientes haber sido agredido físicamente por una funcionaria de las oficinas de Aguas de La Habana cuando acudió a reclamar el envío de pipas para su comunidad.

La población señala además una falta de coordinación con la Unión Eléctrica Nacional (UNE), asegurando que los cortes eléctricos coinciden con los horarios de bombeo.

Sobre estas afectaciones, la empresa Aguas de La Habana informó en una nota reciente que el Sistema Sur opera con horarios ajustados y limitaciones en fuentes como Paso Seco debido a la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); indicaron que se priorizarán zonas como Primero de Mayo y Lugardita, mientras que otros sistemas como Farriol, Majagua y Meireles intentan mantener sus rotaciones habituales pese a las interrupciones.

Desde Guanabacoa, el activista Yoel Parson comunicó que debe cargar agua manualmente desde una cisterna para abastecer a su familia.

“Hoy es día de agua. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si hay luz. Si hay luz se puede poner el motor... Yo estoy cargando agua, cubo desde ahí hasta aquí arriba, llenando mi tanque. Cuando había un poco de combustible, hace unos meses atrás, la pipa costaba 10 mil, 15 mil pesos. Ahora, imagínate tú cuánto debe estar costando. Yo más nunca he visto una pipa de agua en todo el Debeche, ni en todo Guanabacoa. Nadie contesta los teléfonos. Estamos en total desamparo”.