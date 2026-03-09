Funcionaria de Aguas de La Habana agrede a periodista y destruye su teléfono

Getting your Trinity Audio player ready...

El periodista independiente Vladimir Turró denunció haber sido agredido físicamente por una funcionaria de la empresa estatal Aguas de La Habana el pasado sábado en el reparto Calleja, del municipio Arroyo Naranjo.

Según dijo Turró este lunes a Martí Noticias, el incidente ocurrió mientras cuestionaba irregularidades en la distribución de agua potable en una zona que acumula más de 20 días sin servicio regular.

El reportero explicó que, ante la crisis, las autoridades asignaron apenas dos camiones cisterna (pipas) para una comunidad de más de 500 núcleos familiares. La tensión aumentó cuando uno de los vehículos se retiró tras abastecer únicamente a tres viviendas.

Al intentar obtener respuestas de la mujer a cargo del operativo, quien se identificó como directiva de la entidad, sin dar su nombre, esta reaccionó de forma violenta.



"Me identifiqué como periodista, le empecé a hacer varias preguntas... Ella se sintió acorralada, me fue encima, me arrebató el teléfono y lo tiró contra el piso", relató Turró, señalando que el dispositivo quedó destruido.



Turró también reportó que vecinos de la localidad señalan a la funcionaria por presuntos actos de corrupción, alegando que las pipas de agua son vendidas de forma ilícita por precios que oscilan entre los 25,000 y 35,000 pesos cubanos.

El periodista indicó que la agresora ha sido identificada por la comunidad como una colaboradora activa en actos de repudio organizados por el Partido Comunista en la zona.

El comunicador informó también sobre la crítica situación energética en Arroyo Naranjo. A pesar de las recientes protestas populares en la isla, los apagones continúan siendo extensos y frecuentes, dijo.

Turró detalló que, tras un breve período de servicio el domingo, el servicio eléctrico es intermitente, manteniendo a la población en la oscuridad durante la mayor parte del día.



Sobre la respuesta policial tras las manifestaciones en su área, precisó que, aunque se observó presencia de patrullas, no se han reportado detenciones hasta el momento en esa localidad.