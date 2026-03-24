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Los medios oficialistas de prensa aseguran que se ha conectado nuevamente el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el segundo apagón general en Cuba en el transcurso de una semana. La salida imprevista de la unidad generadora No. 6, de la termoeléctrica de Nuevitas, en Gamagüey fue la causante del colapso.



“Estamos resistiendo, veremos hasta cuando. Venía un barco ruso, sabíamos que venía, pero no acaba de llegar”, dijo en la capital cubana Bruno Hurtado, entrevistado por la agencia Reuters.



Bruno, repite el discurso oficialista, habla de resistencia, cuando según entendidos en el tema los cubanos están inmersos en la supervivencia. Al menos los dos últimos apagones totales no fueron producto de la escasez de combustible, sino del estado técnico de las unidades térmicas de generación eléctrica.



“Las termoeléctricas averiándose una tras otra, la falta de petróleo, el supuesto bloqueo. el bloqueo, no lo sé, y, al final, quienes sufren son la gente: el pueblo, los niños, las madres, los ancianos... todos sufren", dice a Reuters en el malecón habanero Maikel Peña.

El cubano recalca que, además de la escasez de alimentos, faltan otros recursos en el país. "Ahora, con estos apagones, la poca comida que la gente tiene se echa a perder, y uno ya no sabe qué hacer. No sabes si puedes comprar comida para un mes, para una semana o para un día, porque nunca sabes cuándo se va a ir la luz. Un minuto todo está iluminado y, al minuto siguiente, todo se apaga”, sentenció.



La base de la generación eléctrica en Cuba son las unidades térmicas, y su estado es calamitoso. Por ejemplo, para este lunes estaba previsto, según el parte de la Unión Nacional Eléctrica, que seis de ellas estén fuera por averías y otras dos por mantenimiento. Están operando apenas siete de las 15 existentes, y la Guiteras, el mayor bloque unitario, no está a toda su capacidad.



“Una vez que la red eléctrica colapsa, el circuito en el que vivo es el último de todos en recuperar el suministro. En otras palabras, el resto de la gente recupera la electricidad al día siguiente, si el apagón dura 24 horas”, cuenta a Reuters Yordanis López.

El habanero manifestó a la agencia de noticias lo difícil que es enfrentar las altas temperaturas sin electricidad en la Isla caribeña.



“… A la hora de dormir, la gente lo pasa realmente mal, no solo yo, sino todos los que vivimos en este circuito, ya que algunos se ven obligados a dormir con las puertas del balcón abiertas (debido al calor) o incluso con la puerta principal de par en par, quedando así expuestos al riesgo de robo”, dijo.



En junio de 2022, el gobernante Miguel Díaz-Canel abordaba el tema, reconocía la crisis que se avecinaba, informaba que estaban en proyecto construir cuatro nuevos bloques, dos en Mariel y dos en Santa Cruz del Norte. “Una inversión en termoeléctricas es sumamente costosa para el país y demora años. De inmediato no se logra montar una termoeléctrica”, señaló.

Díaz Canel hacía referencia a un préstamo que databa de 2015. “Cuba está haciendo con un país amigo una negociación para disponer de tres, quizá cuatro, nuevos bloques de generación”. El préstamo venía de Rusia y los trabajos nunca comenzaron.



Yoan Díaz destacó en sus declaraciones a Reuters que durante los colapsos totales del Sistema Electro energético Nacional, la situación en muchos casos es más crítica. Por lo general los cubanos viven entre “alumbrones”, dijo, para explicar que es más el tiempo sin electricidad que con ella.