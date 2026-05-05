Rubio posa con el jefe del Comando Sur ante un mapa de Cuba

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posó junto al jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, con una imagen del mapa de Cuba detrás.

Rubio inauguró este martes la Conferencia de Jefes de Misión 2026 organizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en un encuentro centrado en coordinar la estrategia hemisférica frente al narcoterrorismo y la influencia de potencias adversarias.

El evento, celebrado en la sede del comando en Doral, reunió a altos funcionarios del gobierno estadounidense y jefes diplomáticos de embajadas en la región.

"Seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental", recoge la publicación del Comando Sur en X..

"La conferencia se centra en el avance de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional en nuestro hemisferio, incluyendo los esfuerzos de colaboración para contrarrestar el narcoterrorismo y evitar que los adversarios se afiancen en nuestra región", detallaron.

Esta semana el presidente Donald Trump reiteró que EEUU podría desplegar un portaaviones estadounidense frente a las costas de Cuba.

"Detendremos al portaaviones Abraham Lincoln; es el portaaviones más magnífico que he visto jamás. Detendremos al Abraham Lincoln a un par de cientos de yardas de la costa", dijo el presidente.

Trump aseguró que para él "sería un honor" liberar Cuba y mencionó el apoyo que ha recibido de la comunidad cubanoamericana. "Obtuve el 94% del voto cubano en Estados Unidos. Y sabe, francamente, tengo la obligación de hacer algo".