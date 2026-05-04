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Secretario Rubio se reunirá con el Papa en el Vaticano

Marco Rubio habla con los medios de comunicación durante una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, en la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede en Roma
Marco Rubio habla con los medios de comunicación durante una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, en la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede en Roma

Sumario

  • Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, se reunirá este 7 de mayo con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, en su segundo encuentro desde el inicio del papado.
  • Rubio visitará Roma del 6 al 8 de mayo para fortalecer relaciones bilaterales con Italia y el Vaticano, abordando temas como Oriente Medio y el hemisferio occidental..
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá esta semana con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, según informó el sitio de noticias de la Santa Sede, Vatican News.

La reunión de Rubio con el Sumo Pontífice será este jueves a las 11:30 a.m. Es el segundo encuentro del secretario de Estado con el Papa León XIV. El primero fue el 19 de mayo de 2025, un día después del inicio de su papado.

El Departamento de Estado anunció en un comunicado que Rubio, quien profesa la religión católica, viajará a Roma, Italia, del 6 al 8 de mayo para promover los vínculos bilaterales con el gobierno italiano y el Vaticano.

“El secretario Rubio se reunirá con los líderes de la Santa Sede para abordar la situación en Oriente Medio y los intereses mutuos en el hemisferio occidental. Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y en la alineación estratégica”, recoge el texto.

Fuentes gubernamentales italianas informaron que el jefe de la diplomacia estadounidense también tendría encuentros importantes con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con su homólogo italiano, Antonio Tajani, además de un encuentro previsto con el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

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