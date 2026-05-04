Secretario Rubio se reunirá con el Papa en el Vaticano

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá esta semana con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, según informó el sitio de noticias de la Santa Sede, Vatican News.

La reunión de Rubio con el Sumo Pontífice será este jueves a las 11:30 a.m. Es el segundo encuentro del secretario de Estado con el Papa León XIV. El primero fue el 19 de mayo de 2025, un día después del inicio de su papado.

El Departamento de Estado anunció en un comunicado que Rubio, quien profesa la religión católica, viajará a Roma, Italia, del 6 al 8 de mayo para promover los vínculos bilaterales con el gobierno italiano y el Vaticano.

“El secretario Rubio se reunirá con los líderes de la Santa Sede para abordar la situación en Oriente Medio y los intereses mutuos en el hemisferio occidental. Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y en la alineación estratégica”, recoge el texto.

Fuentes gubernamentales italianas informaron que el jefe de la diplomacia estadounidense también tendría encuentros importantes con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con su homólogo italiano, Antonio Tajani, además de un encuentro previsto con el ministro de Defensa, Guido Crosetto.