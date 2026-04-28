EEUU: La maltrecha industria petrolera iraní comienza a paralizar su producción

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que muy pronto Irán podría enfrentar una escasez de gasolina si continúa el bloqueo naval en sus puertos.

"Mientras los líderes supervivientes de la Guardia Revolucionaria Islámica están atrapados como ratas ahogándose en una alcantarilla, la maltrecha industria petrolera iraní comienza a paralizar su producción debido al bloqueo estadounidense. El bombeo pronto colapsará. ¡Próximamente, escasez de gasolina en Irán!", dijo.

El secretario del Tesoro había señalado previamente que Estados Unidos incrementaría la presión económica sobre la República Islámica hasta niveles equivalentes, en términos financieros, a un bombardeo.

"Hacer negocios con aerolíneas iraníes sancionadas conlleva el riesgo de exposición a sanciones estadounidenses. Los gobiernos extranjeros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas en sus jurisdicciones no presten servicios a esas aeronaves, incluido el suministro de combustible para aviones, catering, tasas de aterrizaje o mantenimiento".

"Bajo la operación Furia Económica. Ejerceremos la máxima presión sobre Irán y no dudaremos en actuar contra cualquier tercero que facilite o realice negocios con entidades iraníes", aseguró.

Este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el bloqueo al Estrecho de Ormuz no es "contra el transporte marítimo, es un bloqueo contra el transporte marítimo iraní, porque no pueden ser los únicos beneficiarios de un sistema ilegal, ilícito e injustificado de peaje y control en el estrecho”.

“No pueden normalizar un sistema en el que el régimen iraní determina quién tiene derecho a usar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagar para transitar por ella, y Estados Unidos no puede aceptar la normalización de tal cosa”, señaló en declaraciones a FOX News.

Rubio también afirmó que “nuestro deseo no es perjudicar al pueblo de Irán”, y agregó que el liderazgo en ese país presenta divisiones internas.

“En Irán, todos son intransigentes. Pero hay intransigentes que entienden que tienen que gobernar un país y una economía, y hay intransigentes que se guían exclusivamente por la teología”, dijo.

Este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto continúan estancados.

Teherán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del fin del bloqueo estadounidense a sus puertos, sin incluir concesiones en su programa nuclear. La Casa Blanca respondió que solo aceptará un acuerdo que impida a la República Islámica obtener armas nucleares.