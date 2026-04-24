EEUU sanciona a refinería china por comprar crudo iraní

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la refinería independiente con sede en China Hengli por ser uno de los mayores clientes de Irán en lo que respecta a crudo y otros productos derivados del petróleo, con compras valoradas en miles de millones de dólares.

Las refinerías independientes con sede en China continúan desempeñando un papel vital en el sostenimiento de la economía petrolera de Irán dijo la OFAC en un comunicado en el que sancionó además a aproximadamente 40 empresas navieras y buques que operan como parte de la "flota en la sombra" de Irán, cuyo transporte de petróleo y productos petroquímicos proporciona un salvavidas financiero al inestable régimen iraní.

"La 'Furia Económica' está imponiendo un estrangulamiento financiero al régimen iraní, obstaculizando su agresión en Oriente Medio y ayudando a frenar sus ambiciones nucleares", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, el Tesoro continuará restringiendo la red de buques, intermediarios y compradores de la que depende Irán para colocar su petróleo en los mercados globales. Cualquier persona o buque que facilite estos flujos —mediante el comercio y las finanzas encubiertos— corre el riesgo de verse expuesto a las sanciones de los Estados Unidos".

Desde febrero de 2025, la OFAC ha sancionado a más de 1.000 personas, buques y aeronaves vinculados a Irán como parte de esta campaña.

La Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd., es la segunda refinería más grande de China y es uno de los clientes más valiosos de Teherán. Desde al menos 2023, Hengli ha recibido envíos de petróleo crudo iraní supervisados por el brazo comercial de ventas de petróleo del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán —la empresa Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company—, generando cientos de millones de dólares en ingresos para el ejército iraní.

El Departamento del Tesoro ya había sancionado anteriormente a cuatro refinerías «teapot» como parte de la campaña de «máxima presión» del presidente Trump.

La OFAC también anunció este viernes sanciones a 19 buques de la flota fantasma, responsables de transportar miles de millones de dólares en petróleo crudo iraní, gas licuado de petróleo (GLP) y otros productos petrolíferos y petroquímicos a mercados extranjeros.