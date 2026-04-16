Otros hijos de Ortega Murillo caen en ronda de sanciones de EEUU

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Estados Unidos emitió este jueves una ronda de sanciones contra funcionarios y empresas por su papel en el sostén de la dictadura nicaragüense y por participar en la incautación de propiedades a ciudadanos estadounidenses en ese país. Entre los sancionados están dos hijos de Rosario Murillo y Daniel Ortega.

Daniel Ortega ha ostentado el poder en Nicaragua durante más de 30 años, transformando al país en una dinastía familiar. Maurice Facundo Ortega Murillo, al frente del Instituto Nicaragüense de Deportes; y Daniel Edmundo Ortega Murillo, titular del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, fueron señalados hoy. Su hermano, Laureano Ortega Murillo está sancionado desde 2019.

"La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No es solo Murillo quien ejerce ahora un mayor poder, sino también sus hijos adultos", aclara el Departamento del Tesoro.

En total, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cinco personas y siete empresas, en base a una Orden Ejecutiva en respuesta a la emergencia nacional con respecto a la situación en Nicaragua y con la ayuda del FBI en Miami y del Centro Nacional de Selección de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU.

MIEMBROS DE LA FAMILIA MURILLO-ORTEGA

"La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos con los que mantener su poder político", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará apuntando a las fuentes de ingresos que empoderan al corrupto régimen de Murillo-Ortega", dijo el funcionario.

Esta acción también tiene lugar casi ocho años después del inicio de los esfuerzos del pueblo nicaragüense por hacer oír su voz contra la dictadura de Murillo-Ortega, recuerda el comunicado, en referencia a las manifestaciones masivas que comenzaron el 18 de abril de 2018, en las que murieron casi 30 civiles nicaragüenses a manos de las fuerzas represivas.

La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a miembros de la familia en cargos clave para mantener el control de sectores cruciales como el sector minero, que funciona como una "red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio".

"Este esquema corrupto y controlado por el gobierno es gestionado por dos individuos sancionados por los Estados Unidos: Laureano y Salvador Mansell Castrillo (Mansell), Ministro de Energía y Minas de Nicaragua, a quien la OFAC sancionó el 15 de noviembre de 2021.

Altos funcionarios de la dictadura de Murillo-Ortega se han beneficiado del aumento en las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido al papel desproporcionado que desempeña la empresa minera estatal nicaragüense —Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS)— al canalizar ganancias hacia socios del sector privado y sobornos hacia allegados al régimen.

EMPRESAS AURÍFERAS NICARAGÜENSES CÓMPLICES

Estados Unidos señaló que la Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA), con sede en Managua "ha recolectado oro sin refinar de seis ubicaciones diferentes en Nicaragua para fundirlo en la sede central de EMSA en Managua. Las ganancias derivadas de la venta del oro han sido transferidas electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua, la cual, posteriormente, ha sido utilizada posiblemente para equipar, entrenar y pagar los salarios de los grupos paramilitares nicaragüenses subordinados al gobierno de Nicaragua".

El Grupo Minero Xiloa S.A. (Minero) compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través de una red de empresas nicaragüenses aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. "Estos recursos se utilizan posteriormente para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que asegura su permanencia en el poder".

"Múltiples exfuncionarios de entidades sancionadas por los EE. UU. —como ENIMINAS, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa)— están ahora involucrados en Minero. La OFAC sancionó a Caruna el 9 de octubre de 2020; Albanisa se encuentra bloqueada por ministerio de la ley, dado que el 51 por ciento de su propiedad pertenece a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la cual fue designada el 28 de enero de 2019.

Otras empresas son Thomas Metal S.A. (Thomas Metal), que gestiona decenas de miles de acres en concesiones mineras, al igual que Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A. (Xinxin) que envió más de 25 millones de dólares en oro a los Estados Unidos entre principios y mediados de 2025 y Brother Metal S.A. (Brother Metal).

En 2025, representantes de empresas vinculadas a la dictadura ocuparon una planta de procesamiento de oro propiedad de BHMB Mining Nicaragua S.A. (BHMB), con inversión extranjera de una compañía estadounidense.

Hasta la fecha, BHMB no ha recibido ninguna compensación por la expropiación forzosa en la que participaron las empresas nicaragüenses de oro Zhong Fu Development S.A. (Zhong Fu) y Santa Rita Mining Company S.A. (Santa Rita).

Feiwu Bian (Bian), presidente y representante legal de Zhong Fu, fue identificado como una de las personas que participó directamente en la ocupación de la planta de BHMB y Aníbal Vladimir Matus Buitrago (Buitrago), representante legal de Zhong Fu, también fue señalado como uno de los involucrados en la toma de las instalaciones.

En el esquema ilícito del oro también fueron sancionados otros actores clave. Santiago Hernán Bermúdez Tapia (Bermúdez), Vice Ministro de Energía y Minas y Nelson Francisco Sobalvarro (Sobalvarro), representante legal de COMINTSA, quien transfirió concesiones mineras a Zhong Fu antes de las sanciones y posteriormente a otras empresas. Finalmente, Lester Matus Tamariz (Tamariz), abogado y notario público, fue sancionado por facilitar y agilizar la entrega de concesiones mineras a Zhong Fu mediante sus servicios notariales.