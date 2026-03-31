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Un grupo de intelectuales, escritores y artistas cubanos dirigió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicitan su respaldo a una iniciativa cívica orientada a la transformación democrática en Cuba mediante mecanismos pacíficos, institucionales y ciudadanos.



En el documento, los firmantes afirman que Cuba atraviesa un momento decisivo de su historia tras más de seis décadas bajo un sistema que subordinó los derechos ciudadanos al poder de un partido único, con consecuencias visibles como la pobreza generalizada, el éxodo masivo y una profunda fractura social y moral.



Sostienen, no obstante, que el espíritu de libertad del pueblo cubano permanece vigente, y citan las protestas del 11 de julio de 2021 como una expresión clara del deseo ciudadano de libertad, dignidad y futuro, pese a la represión y los encarcelamientos que siguieron a esas manifestaciones.

"Nos hemos dado cuenta de que estamos en un momento en el que hay, por primera vez, casi que una unanimidad en todas las áreas de la vida social en Cuba, que están pidiendo a gritos que Cuba tiene que cambiar sí o sí, sea con la intervención de directa de Estados Unidos, sea con la intervención de otros actores internacionales, pero tiene que cambiar", dijo a Martí Noticias el escritor Amir Valle, uno de los impulsores de la iniciativa.

El intelectual, exiliado en Alemania, espera que esta no se convierta en "una carta más de las tantas que se le han escrito" a personalidades de renombre internacional con peticiones similares.



"En los últimos años yo recuerdo que, por ejemplo, al Papa, tanto Francisco como el anterior, se le escribieron alrededor de unas 20 cartas públicas abiertas. Personalidades importantísimas lanzaban cartas abiertas a estas personas, a Biden, o sea, a otros políticos de la Unión Europea, y nunca ninguna carta llegó a un destino real porque quedaba solamente en el grito", señaló.



Esta es una carta diferente, dijo, en la que se plantea la necesidad de abrir un nuevo capítulo en la historia nacional a través de un pacto social, respaldado por ciudadanos dentro y fuera de la isla, que permita canalizar una salida democrática al conflicto cubano.

"Que sea una carta en la cual se propone una vía, un camino posible, es para hacer ver sobre todo a los políticos norteamericanos, sean cubanoamericanos o sean netamente americanos, que el pueblo cubano, la intelectualidad cubana, tiene capacidad de pensar el país que queremos, y el país al que queremos avanzar, y que sí nos queda claro el país en el que no queremos estar", subrayó Valle.



Entre los principios que, según la misiva, debería garantizar ese pacto se encuentran la amnistía plena e inmediata de todos los prisioneros políticos, la soberanía real del ciudadano frente al Estado y la independencia total de los poderes públicos. El texto señala además que el nuevo proyecto de país estaría sustentado en valores como la libertad individual, la soberanía ciudadana, la justicia y la equidad, la separación de poderes y la organización del Estado al servicio del ciudadano.

"Es una constitución en toda regla y un grupo de elementos que van a establecer esa transición y en las cuales creemos que está, digamos, la Cuba que nosotros queremos", afirmó el escritor cubano.



La carta destaca que estos principios forman parte de la tradición republicana cubana y recuerda a figuras fundacionales como Ignacio Agramonte y José Martí, quienes defendieron una república basada en la justicia y la soberanía del individuo.



Según explican, este mecanismo permitiría que los propios ciudadanos, como depositarios del poder constituyente originario, suscriban directamente el pacto utilizando herramientas de la revolución digital. De alcanzarse una mayoría ciudadana verificable, el documento adquiriría de forma inmediata la fuerza de Ley Primera de la República, dando inicio a un proceso constituyente de carácter ciudadano.



Los intelectuales cubanos apelan al papel histórico de Estados Unidos como referente del constitucionalismo moderno y la defensa de la libertad. Señalan que, en un contexto en el que instituciones internacionales y parte de la prensa guardan silencio o relativizan la situación cubana, el protagonismo estadounidense para garantizar que un eventual proceso constituyente ciudadano se realice con transparencia, accesibilidad y sin interferencias en la isla es vital.

"El único país en el mundo que ha abierto una puerta para que Cuba salga de la situación de crisis absoluta en la que está es Estados Unidos", dijo Valle. Mientras, señaló, "tenemos acá a una Unión Europea que sigue mirando desde la desde la barra del estrado lo que pasa en el escenario latinoamericano y es incapaz de operar en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba".



La libertad de Cuba no sería únicamente una victoria para los cubanos, concluye el documento, sino también una victoria para los principios que han inspirado a las naciones libres durante más de dos siglos.