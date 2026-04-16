Enviados del Kremlin dan cátedra a los propagandistas del régimen Ortega-Murillo

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El régimen de Nicaragua anunció la llegada a Managua de una delegación rusa de especialistas en comunicación para formar a periodistas de la red de comunicadores sandinistas para ayudar a perfeccionar la difusión de la propaganda gubernamental.

La esposa de Daniel Ortega y también “copresidenta” del régimen nicaragüense, Rosario Murillo, anunció el pasado 8 de abril que se trataba de un “nuevo encuentro de intercambio" y "maestrías”, con comunicadores de RT en Español, a quienes reconoció “por los esfuerzos que hacemos juntos para aprender a exponer, presentar y defender cada vez mejor las verdades verdaderas”.

Según detalla el oficialista 19 digital, la delegación rusa está formada por Aléxander Luchaninov, Subdirector de RT en Español; Sémion Séndorov, periodista y presentador de los informativos de ese medio ruso; Kseniia Avetisián, productora creativa de los informativos; Gustavo Troncoso Durán, jefe de Redes Sociales, y Mirko Casale presentador del programa “Ahí les Va”.

El anuncio del régimen nicaragüense muestra que la estrecha alianza con Rusia va más allá de lo militar. La penetración en el campo de la comunicación ya había sido documentada por la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) en un informe publicado en septiembre de 2025, donde señalaba que “desde 2022, Nicaragua se ha convertido en un centro para la expansión de la propaganda rusa”.

Según señaló RSF, “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha fortalecido la difusión de la narrativa del Kremlin en el extranjero al permitir que los medios estatales rusos inserten su contenido y métodos de producción en los medios estatales nicaragüenses”.

De esta forma, los propagandistas del régimen sandinista serían parte de los más de 1.000 creadores de contenido, periodistas o 'influencers' formados por Rusia en Latinoamérica como reveló el pasado 31 de marzo en Miami el periodista e investigador Jeffrey Scott Shapiro.

La investigación de Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de la Digital News Association (DNA), identificó cinco tácticas que Rusia estaría usando en al menos ocho países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela): la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo, las falsas equivalencias y la amplificación de los extremos.

Al respecto, Eduardo Enríquez, Editor jefe del diario La Prensa, censurado por el régimen Ortega-Murillo, señaló a Martí Noticias que “hay múltiples acuerdos mediante los cuales periodistas han sido capacitados por los medios de propaganda rusos como Sputnik o RT y el régimen ha obligado a las empresas de cable a retirar de su parrilla a cadenas occidentales como CNN y les ha obligado a colocar medios rusos y chinos”.

Además, Enríquez denunció que Telcor -el ente que regula las telecomunicaciones en Nicaragua- opera una ‘granja de trolles’ "que se dedica a atacar a los medios, a desacreditar la información y a intimidar a los periodistas. Este esquema es controlado por el hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega, Daniel Edmundo Ortega Murillo".

Precisamente, Edmundo Ortega Murillo, jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y director del estatal Canal 4, firmó un acuerdo de cooperación en septiembre de 2022 con Vasili Pushkov, director de Cooperación Internacional de Sputnik y posteriormente en diciembre de ese mismo año, firmó otro acuerdo con Victoria Vorontsova, directora de RT en Español.

Esta cooperación para aprender nuevas técnicas para difundir la propaganda gubernamental, se suma el hecho de que el régimen sandinista controla completamente el espectro radioeléctrico de Nicaragua.

"Hoy no hay medios independientes dentro de Nicaragua. Los medios que todavía informan profesionalmente sobre Nicaragua forzosamente lo tienen que hacer desde afuera en sus plataformas digitales", dijo Enríquez a Martí Noticias.

"Luego del estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018 el régimen aumentó la represión contra los medios independientes, prohibió la entrada del papel durante 20 meses, encarceló periodistas, confiscó instalaciones y equipos, y prácticamente prohibió el ejercicio del periodismo independiente en el país, aprobando leyes represivas o encarcelando arbitrariamente a los periodistas por el simple hecho de informar", recordó Enríquez.

La Prensa, el diario que Enríquez ahora dirige desde el exilio, fue una víctima de esta represión del régimen Ortega-Murillo, sin embargo ha logrado seguir operando en formato digital y el pasado 2 de marzo cumplió 100 años de existencia, convirtiéndose en el medio de comunicación más antiguo de Nicaragua.

Cuestionado sobre las repercusiones de que Nicaragua sea el único país de Centroamérica señalado en la investigación de Shapiro, Enriquez señaló que "los gobiernos y organizaciones que promueven la democracia están claros de que en Nicaragua se ha instaurado un régimen totalitario que tiene cero tolerancias para la libertad de expresión o de información de sus ciudadanos, así como para todas las otras libertades civiles y políticas".

En este sentido, lamentó que "no hay acciones o consecuencias reales" para estas violaciones a las libertades de expresión y prensa y que en cambio, "todos prefieren evitar o hacerse de la vista gorda de sus desmanes y abusos".