Coalición Cuba-Nicaragua-Venezuela llevará a Washington y Nueva York denuncias sobre represión

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Una delegación integrada por activistas, dirigentes políticos y representantes de organizaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela anunció desde Miami una gira hacia Washington y Nueva York para entregar denuncias, documentos y evidencias sobre presuntas violaciones de derechos humanos, persecución política y vínculos con actividades ilícitas atribuidas a los gobiernos de esos tres países.

La iniciativa, denominada “Misión Libertad, Democracia y Justicia”, partirá desde el sur de Florida y contempla reuniones con autoridades estadounidenses, organismos internacionales y representantes del Congreso. Los organizadores explicaron que el propósito es visibilizar ante el gobierno de Estados Unidos y ante instancias judiciales y diplomáticas la situación que, aseguran, viven millones de personas bajo los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.





Entre los participantes se encuentra el exprisionero político exiliado en Miami, José Daniel Ferrer, quien afirmó que la misión busca unir a los sectores democráticos de los tres países frente a lo que describió como “un enemigo común”.

“Los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua tenemos un enemigo común: las tiranías que han sometido desde hace mucho tiempo a estas tres naciones”, señaló Ferrer durante el acto de presentación. El opositor añadió que la meta es fortalecer el respaldo a presos políticos, exiliados y familiares de detenidos.

La gira prevé una parada en Washington, donde la delegación espera entregar expedientes e informes ante el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de sostener encuentros con senadores y congresistas.

Los organizadores indicaron que entre los documentos figuran denuncias sobre persecución a periodistas, detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas de derechos humanos y la situación de presos políticos en los tres países.

El sacerdote anglicano Alberto Cutié, quien participó en la presentación de la iniciativa, sostuvo que es necesario explicar con mayor claridad a la sociedad estadounidense el impacto que han tenido los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela sobre sus poblaciones.

“La gente no entiende nuestra historia”, expresó Cutié y aseguró que este tipo de acciones buscan mantener visible la exigencia de libertad para esos países.

Otro de los participantes fue el sacerdote venezolano José Palmar, quien aprovechó el encuentro para pedir al gobierno estadounidense ampliar las acciones judiciales y políticas relacionadas con funcionarios del chavismo. Palmar sostuvo que, a su juicio, la salida de un liderazgo no modifica la estructura de poder mientras permanezcan otros altos funcionarios vinculados al aparato gubernamental y militar.

Además de Washington, la delegación planea viajar a Nueva York para consignar documentación ante la fiscalía federal y otros organismos. Los organizadores aseguraron que uno de los expedientes que llevarán contiene pruebas sobre la presunta nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro, junto con otros reportes relacionados con narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos.

La misión también buscará reuniones con representantes de organismos multilaterales y de derechos humanos para insistir en sanciones, investigaciones y mayor presión internacional sobre los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según los promotores, el recorrido pretende además fortalecer la coordinación entre las comunidades de exiliados de los tres países radicadas en Estados Unidos.