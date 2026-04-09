Coalición Cuba, Venezuela y Nicaragua anuncia gira para presentar denuncias y evidencias
En Miami se presentó un informe que documenta la situación de los presos políticos, la represión y la persecución a la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Participaron el opositor cubano José Daniel Ferrer y líderes religiosos, quienes llamaron a la unidad y a la defensa de las libertades.
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