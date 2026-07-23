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Rubio sobre Cuba: "Buscamos una oportunidad para influir"

Rubio sobre Cuba: "Buscamos una oportunidad para influir"
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Rubio sobre Cuba: "Buscamos una oportunidad para influir"

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los dirigentes cubanos carecen de la capacidad para resolver la profunda crisis económica que atraviesa la isla y aseguró que Washington busca tener influencia en cualquier proceso de cambio que pueda surgir en Cuba.

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