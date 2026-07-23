Rubio sobre Cuba: "Buscamos una oportunidad para influir"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los dirigentes cubanos carecen de la capacidad para resolver la profunda crisis económica que atraviesa la isla y aseguró que Washington busca tener influencia en cualquier proceso de cambio que pueda surgir en Cuba.
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