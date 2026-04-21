EEUU impone nuevas sanciones contra redes iraníes de misiles y drones

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra 14 individuos, entidades y aeronaves con base en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, por su participación en la adquisición o transporte de armas y componentes para el régimen iraní o en su nombre..

La acción forma parte de la iniciativa “Furia Económica” y busca interrumpir los esfuerzos de Teherán por reconstituir su capacidad de producción de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ataque, mientras se mantiene el bloqueo naval estadounidense en el Estrecho de Ormuz y las conversaciones de paz permanecen estancadas.

Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó estos objetivos “por su involucramiento en procurar o transportar armas o componentes de armas en nombre del régimen iraní”.



El texto destaca que, mientras Estados Unidos continúa deplecionando los inventarios de misiles balísticos de Irán, el régimen busca reconstituir su capacidad de producción y depende cada vez más de drones Shahed de ataque unidireccional para amenazar a Estados Unidos y sus aliados, incluyendo infraestructura energética en la región.

La medida también incluye sanciones adicionales a actores vinculados a Mahan Air, aerolínea que ha transportado armas para el régimen iraní.

"El régimen iraní debe rendir cuentas por su extorsión de los mercados energéticos globales y el ataque indiscriminado a civiles con misiles y drones. Bajo el liderazgo del presidente Trump, como parte de Furia Económica, el Tesoro continuará siguiendo el dinero y atacando la imprudencia del régimen iraní y a quienes lo habilitan", publicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Esta acción se enmarca en la implementación de la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 2 y representa la quinta ronda de designaciones de no proliferación en apoyo a la reimposición de sanciones de la ONU del 27 de septiembre de 2025.

La operación “Furia Económica” representa una estrategia paralela a la presión militar y diplomática que mantiene la Administración Trump a Teherán.

El objetivo es cortar las líneas de financiamiento y suministro que permiten a Irán rearmarse y seguir afectando los precios globales del petróleo mediante amenazas en el Golfo Pérsico.