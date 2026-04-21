Trump optimista sobre acuerdo con Irán, pero advierte que alto el fuego no se extenderá

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump participó este martes en una entrevista telefónica en vivo en el programa Squawk Box de CNBC, donde se mostró optimista sobre las negociaciones con Irán, aunque mantuvo una postura firme respecto al alto el fuego.

“Esperamos hacer un gran acuerdo con Irán”, afirmó, y destacó que no cree que existan “demasiadas diferencias significativas” entre las partes.

“Irán puede ponerse en una muy buena posición si hace un acuerdo. Pueden convertirse nuevamente en una nación fuerte, una nación maravillosa. Tienen gente increíble… tienen que usar la razón y el sentido común”, agregó Trump.

Además, el presidente estadounidense dejó claro que no desea extender el alto el fuego actual que vence el miércoles por la noche: “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”.

Trump indicó que Estados Unidos se encuentra en una “posición muy fuerte” y que el bloqueo a Irán ha sido “un éxito tremendo”, ya que controla totalmente el Estrecho de Ormuz.

Respecto a la urgencia de un acuerdo escrito para frenar la escalada bélica, el mandatario planteó la ofensiva como una herramienta de presión. Tras reformular la pregunta del periodista sobre si el bombardeo era inevitable sin un documento firmado, Trump afirmó que prefería mantener una postura de fuerza: "Espero estar bombardeando porque es una mejor posición inicial, aunque estamos listos para actuar".

Antes de salir al aire la entrevista, Trump publicó en Truth Social que “Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones”. Esta acusación se suma a mensajes previos en los que calificó algunos incidentes en el Estrecho de Ormuz como “una violación total”.

Trump ha advertido que si no se alcanza un entendimiento antes de que expire el frágil alto el fuego con el régimen iraní (previsto para este miércoles), “empezarán a caer muchas bombas”.

El presidente de EEUU señaló que las fuerzas estadounidenses están “listas para actuar”. Su administración continúa impulsando conversaciones en Islamabad, Pakistán. Una nueva delegación estadounidense de alto nivel ya está en camino, con la participación del vicepresidente JD Vance.