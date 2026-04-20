Trump niega influencia de Israel en decisión de ir a la guerra con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel no influyó en su decisión de ir a la guerra con Irán, en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente.

"Israel nunca me convenció de ir a la guerra con Irán; fueron los resultados del 7 de octubre —sumados a mi opinión de toda la vida de que IRÁN NUNCA PUEDE POSEER UN ARMA NUCLEAR— los que lo hicieron", aseguró en un mensaje publicado este lunes en Truth Social.

"Observo y leo a los comentaristas y las encuestas de las NOTICIAS FALSAS con total incredulidad. El 90% de lo que dicen son mentiras e historias inventadas, y las encuestas están amañadas, tal como lo estuvieron las elecciones presidenciales de 2020", agregó.

Para el presidente al igual que "los resultados en Venezuela —de los cuales a los medios no les gusta hablar—, los resultados en Irán serán asombrosos", en referencia al operativo militar el 3 de enero en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente sostuvo además que si los nuevos líderes de Irán son inteligentes, podrán "tener un futuro grandioso y próspero".

En un mensaje más tarde Trump afirmó que el acuerdo que EEUU está negociando con Irán no permitirá a Teherán la obtención de armas nucleares y "garantizará la paz, la seguridad y la protección, no solo para Israel y Oriente Medio, sino también para Europa, Estados Unidos y el resto del mundo".

"Será algo de lo que el mundo entero se sentirá orgulloso, en lugar de los años de vergüenza y humillación que nos hemos visto obligados a padecer a causa de un liderazgo incompetente y cobarde". dijo.

El domingo Trump había advertido a la República Islámica: "Si no aceptan este acuerdo, tendré el honor de hacer lo que debo hacer; lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán durante los últimos 47 años".