Irán duda sobre nueva ronda de diálogo con EEUU en medio de bloqueo naval y tensiones

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El gobierno de Irán afirmó que aún no decide si participará en una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos y acusó a Washington de falta de seriedad.

El portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró que las acciones estadounidenses contradicen su discurso a favor del diálogo y calificó de "poco realistas" sus posiciones.

Teherán recordó ataques militares recientes y denunció que, pese a anuncios de tregua y reapertura del estrecho de Ormuz, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval y acciones consideradas agresivas.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo el envío de una delegación a Pakistán. Según la Casa Blanca, la comitiva llegaría este lunes por la noche a Islamabad, encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff.

El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión, tras acusaciones mutuas de violaciones al acuerdo de cese el fuego.



El domingo, fuerzas estadounidenses impusieron un bloqueo naval a un buque de carga con bandera iraní que intentaba dirigirse a un puerto de ese país.



El destructor de misiles guiados USS Spruance interceptó al M/V Touska mientras navegaba por el norte del mar Arábigo con destino a Bandar Abbas, informó la Casa Blanca. Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque iraní que estaba violando el bloqueo estadounidense, añadió

"Tras seis horas de desobediencia a las repetidas advertencias de la tripulación del Touska, Spruance ordenó la evacuación de la sala de máquinas. Spruance inutilizó la propulsión del Touska disparando varios proyectiles con el cañón MK 45 de 5 pulgadas del destructor contra la sala de máquinas. Posteriormente, infantes de marina estadounidenses de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que permanece bajo custodia estadounidense", detalla el post.



Trump acusó a Irán de haber abierto fuego en el Estrecho de Ormuz, lo que calificó como una "violación total" del alto el fuego, señalando que los disparos habrían estado dirigidos contra un buque francés y un carguero británico.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario también criticó el cierre parcial del estratégico paso marítimo, asegurando que la medida perjudica principalmente a Irán, con pérdidas que estimó en 500 millones de dólares diarios.

Trump reiteró que Washington está ofreciendo un acuerdo "justo y razonable", pero advirtió que, si no es aceptado, Estados Unidos responderá con medidas severas contra infraestructura clave iraní.

Sus declaraciones se suman a las advertencias previas de que el bloqueo naval solo se levantará tras un acuerdo total, mientras el restablecimiento de restricciones en el Estrecho de Ormuz vuelve a elevar la tensión en una de las rutas comerciales y energéticas más sensibles del mundo.