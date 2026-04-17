Irán declara "completamente abierto" el estrecho de Ormuz; Trump celebra la noticia

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, anunció este viernes que el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, está “completamente abierto” al paso de todos los buques comerciales durante el período restante del alto el fuego vinculado al conflicto en Líbano.

“En línea con el alto el fuego en Líbano, el paso de todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto para el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, escribió Araghchi en su cuenta oficial de X.

El anuncio llega en un momento clave de la frágil tregua regional. Hace aproximadamente diez días, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, tras intensos bombardeos y tensiones que involucraron a Israel y al grupo chiita Hezbolá en Líbano.

Trump celebró la noticia a través de las redes sociales. “IRÁN ACABA DE ANUNCIAR QUE EL ESTRECHO DE IRÁN ESTÁ TOTALMENTE ABIERTO Y LISTO PARA EL TRÁNSITO COMPLETO. ¡GRACIAS!”, escribió.

Irán había cerrado temporalmente el estrecho como respuesta a ataques israelíes en territorio libanés, que Teherán consideró violaciones del acuerdo. La medida había generado preocupación global por posibles disrupciones en el suministro de petróleo.

El Estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es la principal vía de salida del Golfo Pérsico. Por allí transita alrededor del 20% del petróleo mundial y gran parte del gas natural licuado que alimenta las economías de Europa, Asia y Estados Unidos.

Cualquier cierre o restricción en esta ruta suele disparar los precios del crudo y genera volatilidad en los mercados energéticos.Con este gesto, Irán busca demostrar cumplimiento de los términos del alto el fuego y aliviar la presión sobre el comercio marítimo internacional.

Fuentes diplomáticas indican que la reapertura se realiza bajo coordinación con las autoridades portuarias iraníes, manteniendo el control de la ruta pero permitiendo el tránsito libre de buques comerciales.

Esta noticia trasciende a pocos días de que expire el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, previsto para el próximo 22 de abril de 2026.