Hegseth advierte a Irán:“Si eligen mal, tendrán bloqueo y bombas”

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció este jueves una conferencia de prensa el Pentágono junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en la que marcaron una línea roja ante el conflicto con Irán.

Hegseth alertó que las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran en “máxima alerta” y preparadas para retomar de inmediato las operaciones de combate si Teherán no acepta los términos de paz antes de que expire el alto el fuego el próximo 22 de abril.

“La paciencia estratégica de esta administración se está agotando”, subrayó.

En un mensaje directo a la cúpula iraní, Hegseth ofreció una salida diplomática:“Como han dicho nuestros negociadores, ustedes, Irán, podrían elegir un futuro próspero, un puente de oro, y esperamos que lo hagan por el pueblo de Irán. Mientras tanto, y durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este exitoso bloqueo. Pero si Irán elige mal, entonces tendrán un bloqueo Y bombas cayendo sobre su infraestructura, energía y poder”.

El secretario de Guerra reafirmó que la operación Furia Épica sigue siendo el eje central de la estrategia estadounidense y confirmó que el bloqueo naval es “inexpugnable”.

Mientras, el general Dan Caine detalló con precisión el alcance de la medida:“Que quede claro: este bloqueo se aplica a TODOS los buques, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o desde los puertos iraníes. La acción de Estados Unidos es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del Estrecho de Ormuz. La aplicación se llevará a cabo dentro de las aguas territoriales iraníes y en aguas internacionales”.

Hegseth calificó las acciones de Irán en las rutas marítimas como “actos de piratería y terrorismo” y presentó el bloqueo como una alternativa firme a un bombardeo directo de infraestructuras energéticas clave.

En el plano internacional, el secretario Hegseth reveló que el presidente Donald Trump recibió garantías directas del líder chino Xi Jinping de que China no suministrará misiles a Irán.