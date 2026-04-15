Trump afirma que la guerra con Irán está "muy cerca de terminar" gracias al bloqueo naval

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El presidente Donald Trump se mostró optimista sobre el conflicto con Irán durante una entrevista emitida este miércoles en Fox Business. "Creo que está cerca de terminar, sí. La veo muy cerca de terminar", declaró a Maria Bartiromo, presentadora del programa "Mornings with Maria".

Trump aseguró que la reacción de Irán al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a todos sus puertos ha sido "bastante asombrosa" y que la medida está funcionando. "Si me retiro ahora, les tomaría 20 años reconstruir ese país. Y no hemos terminado. Veremos qué pasa. Creo que quieren hacer un acuerdo muy desesperadamente", añadió.

En la misma entrevista, transmitida en la mañana de este miércoles, el presidente condicionó el acuerdo de paz a la desnuclearización de Irán. "Si van a tener un arma nuclear, conviviremos con ellos por un tiempo. Pero no sé cuánto más podrán sobrevivir", aseveró

El bloqueo, implementado de forma completa este martes por el Comando Central de EEUU (CENTCOM), ha paralizado por completo el comercio marítimo de Irán, que depende en aproximadamente un 90 % del transporte por mar. Según Trump, esta presión económica está obligando a Teherán a considerar seriamente un acuerdo.

Asimismo, Trump destacó la cooperación de China en medio del conflicto."China está muy feliz de que yo esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo estoy haciendo por ellos también —y por el mundo—. Esta situación nunca volverá a suceder. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un gran y gordo abrazo cuando llegue allí en unas pocas semanas. Estamos trabajando juntos de manera inteligente y muy bien. ¿No es eso mejor que pelear? PERO RECUERDEN, ¡somos muy buenos peleando si tenemos que hacerlo, mucho mejor que cualquier otro!", escribió.

Mientras Trump proyecta optimismo, Irán respondió con duras amenazas. El mayor general Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, advirtió que si el bloqueo estadounidense continúa, Irán cerrará las operaciones de envío en el mar Rojo, el golfo Pérsico y el mar de Omán. Abdollahi calificó el bloqueo de "ilegal" y lo consideró una violación del alto el fuego.

Según declaraciones recogidas por medios estatales iraníes, Irán "no permitirá que continúen las exportaciones ni importaciones en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo bajo estas condiciones". Aunque Irán no tiene frontera directa con el mar Rojo, ejerce una fuerte influencia a través de sus aliados, especialmente los hutíes en Yemen.

Trump reconoció que el conflicto de casi seis semanas ha tenido un impacto negativo en la economía estadounidense, pero minimizó sus efectos a largo plazo."Va a haber un golpe porque, ya saben, pasamos por esto durante seis semanas; va a haber un golpe, pero creo que se va a recuperar completamente", dijo. Sobre los precios del petróleo y la gasolina, el presidente insistió en que bajarán significativamente antes de las próximas elecciones de medio término: "Creo que estarán mucho más bajos antes de las midterms, mucho más bajos, sí".

En declaraciones realizadas ayer a The New York Post, Trump anticipó que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse esta misma semana en Pakistán. "Deberían quedarse ahí, de verdad, porque algo podría estar pasando en los próximos dos días, y estamos más inclinados a ir allí", le dijo al medio.

El presidente de EEUU indicó que el vicepresidente JD Vance podría liderar la delegación estadounidense si se concreta un encuentro antes de que expire el actual alto el fuego, que ya cumple su segunda semana.