EEUU despliega bloqueo naval para cortar tráfico marítimo iraní, confirma CENTCOM

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este martes que más de 10.000 marineros, marines y aviadores estadounidenses, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, están ejecutando una operación de bloqueo naval para impedir la entrada y salida de buques de los puertos iraníes.

Según el comunicado oficial publicado en la red social X, durante las primeras 24 horas de la misión ningún buque logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas de EE.UU. para dar la vuelta y regresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán.

El bloqueo se aplica de manera imparcial contra todos los buques de cualquier nación que intenten entrar o salir de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses garantizan la libertad de navegación para los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz hacia o desde puertos no iraníes.

Esta operación representa una medida de presión significativa sobre Irán al cortar su tráfico marítimo comercial, especialmente de petróleo y derivados, mientras se evita afectar el tránsito internacional general por el estrecho, que es vital para el suministro global de energía.

CENTCOM enfatizó que la misión se realiza de forma selectiva y precisa, enfocándose exclusivamente en el tráfico relacionado con puertos iraníes. La acción se enmarca en el contexto de tensiones crecientes en la región tras el colapso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Hasta el momento, no se han registrado incidentes mayores y el comando indicó que continuará proporcionando actualizaciones sobre el desarrollo de la operación. El anuncio ha generado diversas reacciones internacionales, con algunos sectores destacando la demostración de fuerza naval estadounidense y otros advirtiendo sobre posibles impactos en los precios de la energía y la estabilidad regional.