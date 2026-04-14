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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que corresponde a Irán dar el próximo paso en las negociaciones, tras asegurar que la delegación estadounidense abandonó sin acuerdo las conversaciones en Islamabad.

En entrevista con Fox News, Vance explicó que los enviados iraníes regresaron a Teherán para buscar aprobación sobre los términos propuestos por Washington.

"Hemos dejado claro que necesitamos absolutamente que el material nuclear salga del país de Irán... La pelota está del lado iraní, porque hemos puesto mucho sobre la mesa", señaló.

El vicepresidente reiteró que Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, exige que el material nuclear iraní sea retirado del país y quede bajo control estadounidense, con el objetivo de impedir que Teherán pueda desarrollar armas nucleares en el futuro.

Asimismo, destacó que se han logrado "algunos progresos" en evitar que Irán mantenga capacidad de enriquecer uranio, aunque subrayó que este sigue siendo un punto clave en la negociación.

Vance también insistió en la reapertura total del Estrecho de Ormuz y acusó a Irán de intentar cambiar las condiciones durante las conversaciones, algo que Teherán niega.

"Básicamente amenazan a cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz", apuntó "Como demostró el presidente, ¡a ese juego se puede jugar entre dos! Si los iraníes van a recurrir al terrorismo económico, nos regiremos por un principio simple: ningún barco iraní saldrá de allí".



Las conversaciones para poner fin al conflicto que comenzó el 28 de febrero pasado siguen estancadas, mientras Estados Unidos mantiene la máxima presión sobre el régimen iraní.

El lunes, Trump ordenó un bloqueo naval a lo largo de toda la costa de Irán, incluyendo sus puertos y terminales petroleras.