Trump: “Irán no tendrá un arma nuclear y si de eso depende un acuerdo, nunca lo tendremos”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y afirmó que si de eso depende llegar a un acuerdo entre ambos países “nunca lo tendremos”.

En declaraciones en las afueras del Despacho Oval, el mandatario dijo que durante la reunión en Pakistán ambas delegaciones “acordamos muchas cosas, pero ellos no accedieron a eso”, para referirse al tema nuclear.

“Y creo que accederán. Estoy seguro de ello. Si no acceden, no hay acuerdo. Irán no tendrá un arma nuclear, y vamos a recuperar el material. Lo recuperaremos, o bien nos lo devuelven o lo tomaremos nosotros”, agregó.

El presidente Trump destacó el trabajo del vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno del mandatario, durante las negociaciones en Irán en Islamabad el pasado sábado.

Sin embargo, las partes en las conversaciones no alcanzaron un acuerdo, pues aunque hay avances en varios puntos no se alcanzó un consenso en la cuestión nuclear, calificada por los estadounidenses como decisiva.

Este lunes, el republicano insistió en la seguridad en el Estrecho de Ormuz, donde fuerzas militares de EEUU iniciaron un bloqueo de todos los buques que entraran o salieran de puertos y terminales iraníes.

“Si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”, había advertido Trump.

En este sentido se pronunció el Comando Central aclarando que sus fuerzas “no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos”.

Hoy en la Casa Blanca, el presidente Trump insistió en cómo Estados Unidos no necesita el petróleo que por allí transita, que representa cerca del 20 por ciento del crudo mundial, principalmente hacia países de Europa y Asia.

No obstante, precisó que no se puede “permitir que un país chantajee o extorsione al mundo, porque eso es precisamente lo que están haciendo. Realmente están chantajeando al mundo. Y no vamos a permitir eso”, dijo.

Según reportes de prensa, el régimen iraní estaría cobrando hasta dos millones de dólares a los buques que transiten por esta vía marítima internacional. Además del peaje, también preocupa las minas sembradas por los iraníes.

En sus palabras de este lunes, Trump aseveró que “esta mañana hemos recibido llamadas de las personas indicadas, de las personas apropiadas, y desean llegar a un acuerdo. Les gustaría cerrar un trato”, precisó.

El pasado 28 de febrero fuerzas militares de EEUU e Israel iniciaron la operación Furia Épica en Irán, para destruir su armada, eliminar su capacidad de producción de misiles y asegurarse de que no tenga un arma nuclear.

El Pentágono asegura que los objetivos militares han sido mayormente cumplidos y ahora los esfuerzos se concentran en el futuro nuclear iraní y la seguridad de la navegación a través del Estrecho de Ormuz.