Trump ordena el bloqueo naval al Estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Marina estadounidense iniciará un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, tras asegurar que las conversaciones con Irán en Islamabad concluyeron sin acuerdo en el punto que calificó como “el único que realmente importaba”: el armamento nuclear.



En un mensaje difundido en la red social X, Trump afirmó que la Armada de Estados Unidos “comenzará a BLOQUEAR a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, al tiempo que sostuvo que Irán ha impedido la libre navegación en la zona mediante amenazas relacionadas con la supuesta colocación de minas marítimas.

“ESTO ES EXTORSIÓN MUNDIAL, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, escribió.

Trump también ordenó a la Marina estadounidense buscar e interceptar en aguas internacionales a cualquier buque que haya pagado un peaje a Irán.



“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, señaló. Añadió que Estados Unidos comenzará a destruir las minas que, según él, fueron colocadas por Irán en el estrecho.



Trump advirtió que cualquier acción hostil por parte de Irán tendrá una respuesta inmediata. “¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será aniquilado!”, indicó. El presidente de EEUU añadió que Irán conoce cómo poner fin a la situación y aseguró que el país ha sufrido graves consecuencias como resultado de su “ambición nuclear”.



En su mensaje, Trump afirmó que la Armada iraní, la Fuerza Aérea y los sistemas de defensa del país han desaparecido, y que varios líderes iraníes han muerto. Indicó además que el bloqueo “comenzará en breve” y que otros países participarán en la operación. “No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”, recalcó.



El presidente lanzó una advertencia adicional sobre la capacidad militar de Estados Unidos. “Estamos completamente ‘listos para la acción’, ¡y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán!”, concluyó.

(Noticia en desarrollo)