JD Vance viaja a Pakistán para consolidar alto el fuego entre EEUU e Irán

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El vicepresidente estadounidense JD Vance viajó a Pakistán para liderar negociaciones directas con Irán destinadas a consolidar el alto al fuego anunciado por el presidente Donald Trump.

Acompañado por Steve Witkoff y Jared Kushner, Vance advirtió que Washington negociará de buena fe, pero no tolerará tácticas dilatorias, en un proceso que busca la apertura del estrecho de Ormuz y la reducción de tensiones regionales.

En declaraciones realizadas antes de abordar el Air Force Two, Vance dejó clara la posición de Washington: apertura al diálogo, pero con límites firmes.

“Como dijo el presidente Trump, si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a extender la mano abierta. Pero si intentan jugar con nosotros, entonces descubrirán que el equipo negociador no es tan receptivo”, afirmó Vance.

Estas conversaciones en Islamabad representan la fase más importante hasta ahora tras el cese al fuego de dos semanas acordado entre Washington y Teherán. El acuerdo provisional incluye la reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo y gas, y la suspensión temporal de ataques mutuos. Pakistán actúa como anfitrión y mediador neutral en un esfuerzo diplomático de última instancia para evitar que el conflicto escale nuevamente.



Fuentes de la Casa Blanca indicaron que Trump ha dado instrucciones claras: “negociar de buena fe”, pero con impaciencia por lograr avances concretos y sin tolerancia ante maniobras dilatorias.

En los últimos días, Vance ya había advertido que Irán cometería un error grave si permitía que las conversaciones se desmoronaran por disputas secundarias (como los ataques en Líbano). “No es su guerra”, señaló en Budapest, calificando algunas reacciones iraníes como un “malentendido legítimo” en medio de “mucha propaganda de mala fe”.

El propio presidente Trump reforzó el mensaje con un tono firme y directo este jueves al publicar en Truth Social que las fuerzas militares estadounidenses permanecerán desplegadas en la zona hasta que se alcance y cumpla un "acuerdo real".



