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Trump condiciona retirada militar a un "acuerdo real" con Irán

Un F-35C Lightning II del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos aterriza a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) en el Mar Arábigo.
Un F-35C Lightning II del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos aterriza a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) en el Mar Arábigo.

Sumario

  • Trump anunció que EEUU mantendrá una fuerte presencia militar en torno a Irán hasta lograr un acuerdo nuclear “real y verificable”.
  • El presidente de EEUU reafirmó su postura de “paz mediante la fuerza”, exigiendo que Irán no tenga armas nucleares y que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto y seguro.
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El presidente Donald Trump dejó en claro este jueves que Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en torno a Irán hasta conseguir un acuerdo nuclear real y verificable. El mensaje llega apenas un día después de que se anunciara un alto el fuego de dos semanas.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, con munición adicional, armamento y todo lo que sea apropiado y necesario para la persecución letal y la destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su lugar, en y alrededor de Irán, hasta que se cumpla plenamente el acuerdo real alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy poco probable, entonces ‘empieza el tiroteo’, más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie ha visto jamás”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Trump subrayó además dos puntos que considera no negociables: no habrá armas nucleares para Irán y el Estrecho de Ormuz deberá permanecer abierto y seguro para el tránsito marítimo internacional.

“Mientras tanto, nuestro gran Ejército se está cargando y descansando, mirando hacia adelante, de hecho, a su próxima conquista. ¡América está de vuelta!”, concluyó Trump.

Estados Unidos e Irán anunciaron el martes un alto el fuego de dos semanas. Este viernes se espera una nueva reunión entre negociadores estadounidenses e iraníes para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Trump ha dejado claro que la pausa actual es solo una oportunidad para cerrar un “acuerdo real”, y que cualquier incumplimiento por parte de Irán desencadenará una respuesta militar de escala masiva.

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