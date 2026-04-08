Jefe de la OTAN se reúne con Rubio y Trump en un momento crucial para la alianza

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El secretario general de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Mark Rutte, se reúne este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, en momentos en que Washington ha puesto en duda la lealtad de esta alianza militar y política

El portavoz adjunto principal de la cancillería estadounidense, Tommy Pigott, dijo en un comunicado que en la reunión del Departamento de Estado, Rubio y Rutte hablaron sobre "el aumento de la coordinación y el reparto de la carga con los aliados de la OTAN".

Además "conversaron sobre la Operación Epic Fury, los esfuerzos en curso liderados por Estados Unidos para lograr una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania".

El presidente Trump ha amenazado con retirarse de la alianza transatlántica de 32 países por la falta de apoyo en la operación militar en Medio Oriente.

Este miércoles, en momentos previos a la reunión con Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que el presidente Trump todavía está considerando retirar a Estados Unidos de la OTAN.

"Es algo que el presidente ha discutido y creo que es algo que el presidente discutirá dentro de un par de horas con el secretario general Rutte. Y tal vez escuchen directamente al presidente tras esa reunión, más tarde esta misma tarde".

Leavitt también afirmó que Trump planea abordar directamente con Rutte el papel de la OTAN en la seguridad regional.

"Fueron puestos a prueba y fracasaron", dijo Leavitt, citando una declaración anterior de Trump sobre la OTAN.